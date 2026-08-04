Следователи выдвинули три версии исчезновения самолета в Иркутской области

В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного после исчезновения легкомоторного самолета Cessna 182, сообщила пресс-служба Следственного комитета. Следователи рассматривают три версии инцидента: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка из-за отклонения от маршрута.

Самолет пропал с радаров накануне во время патрулирования пожарной обстановки в лесах. Он вылетел из поселка Мама, однако позднее экипаж не вышел на связь и не вернулся в аэропорт. В последний раз координаты Cessna 182 фиксировали 3 августа около 13:00 по местному времени. На борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна.

СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК). Следователи осматривают техническую документацию, а также комплекс, на котором самолет заправлялся. Образцы авиационного топлива отправлены на экспертизу. Воздушное судно ищут с помощью вертолета и самолета Ан-26. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, поиски Cessna 182 осложняет туман.