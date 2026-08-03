Иркутский губернатор сообщил о потере связи с самолетом на северо-востоке региона

Самолет Cessna 182, который занимался мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе Иркутской области, перестал выходить на связь и в назначенное время не вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев со ссылкой на диспетчерскую службу регионального министерства лесного комплекса.

Как уточнил господин Кобзев, на борту находились два человека — летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Cessna 182 должен был в 20:50 вернуться в поселок Мама, откуда днем вылетал на патрулирование. По данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо. «Сделав круг над городом, ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58»,— рассказал губернатор в Telegram-канале.

Игорь Кобзев добавил, что в ближайшее время на поиски Cessna 182 вылетит воздушное судно из Якутии. Утром к операции подключатся еще два вертолета.