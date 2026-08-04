Туман мешает поиску пропавшего в Иркутской области самолета

Туман осложняет поиски пропавшего в Иркутской области легкомоторного самолета Cessna 182, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram. Местонахождение судна до сих пор не установлено.

На поиски направлены вертолет авиакомпании «Ангара» из Бодайбо и самолет Ан-26 из Мирного, добавил господин Кобзев. Работы координирует Росавиация. Создан штаб во главе с зампредом регионального правительства Владимиром Читоркиным.

Cessna 182 вылетел из поселка Мама Иркутской области для патрулирования пожарной обстановки в лесах. Однако экипаж судна вовремя не вышел на связь и не вернулся в поселок. Возбуждено дело по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 3 ст. 263 УК).

Самолет принадлежит ленинградской «Гоставиа». Компания выполняет работы по контракту с Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов. На борту находились два человека — командир воздушного судна и летчик-наблюдатель.