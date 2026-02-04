Липецкий «Моторинвест» не смог отменить доначисление платежей за китайские детали для электрокаров

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу липецкого сборщика китайских электрокаров и гибридов ООО «Моторинвест» и оставил в силе решение воронежского арбитража по спору с Воронежской таможней. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Моторинвест» обратился в Арбитражный суд Воронежской области в августе 2025 года. Компания потребовала признать незаконными решения Воронежской таможни о доначислении таможенных платежей и уведомлений о задолженности.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года — апреле 2025-го Воронежская таможня провела камеральную проверку деклараций на ввезенные товары — задние фонари марки Evolute, поставленные из Китая. По итогам проверки был составлен акт, согласно которому «Моторинвест» якобы заявил недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, не включив в нее расходы на разработку и изготовление специальной документации. Таможня посчитала, что они должны были увеличить стоимость фонарей, и доначислила липецкой компании платежи в размере 4,8 млн руб. С учетом пеней общая сумма задолженности составила 6 млн руб.

В октябре первая инстанция поддержала позицию Воронежской таможни и сохранила за ней право на взыскание с «Моторинвеста» указанной суммы.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московского округа отменил решения первой и второй инстанций, согласно которым признавалось, что Центральная акцизная таможня неверно классифицировала автомобили марки Voyah Dream EVR «Моторинвеста». Дело передали на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Ближайшее заседание по нему должно пройти 23 марта.

Алина Морозова