Липецкий «Моторинвест» не смог отменить доначисление платежей за китайские детали для электрокаров

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу липецкого сборщика китайских электрокаров и гибридов ООО «Моторинвест» и оставил в силе решение воронежского арбитража по спору с Воронежской таможней. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Моторинвест» обратился в Арбитражный суд Воронежской области в августе 2025 года. Компания потребовала признать незаконными решения Воронежской таможни о доначислении таможенных платежей и уведомлений о задолженности.

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года — апреле 2025-го Воронежская таможня провела камеральную проверку деклараций на ввезенные товары — задние фонари марки Evolute, поставленные из Китая. По итогам проверки был составлен акт, согласно которому «Моторинвест» якобы заявил недостоверные сведения о таможенной стоимости товаров, не включив в нее расходы на разработку и изготовление специальной документации. Таможня посчитала, что они должны были увеличить стоимость фонарей, и доначислила липецкой компании платежи в размере 4,8 млн руб. С учетом пеней общая сумма задолженности составила 6 млн руб.

В октябре первая инстанция поддержала позицию Воронежской таможни и сохранила за ней право на взыскание с «Моторинвеста» указанной суммы.

В июне 2025 года Арбитражный суд Московского округа отменил решения первой и второй инстанций, согласно которым признавалось, что Центральная акцизная таможня неверно классифицировала автомобили марки Voyah Dream EVR «Моторинвеста». Дело передали на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы. Ближайшее заседание по нему должно пройти 23 марта.

Как на «Моторинвесте» готовят к сборке и окрашивают автомобили Evolute

На заводе «Моторинвест» введены новые мощности сварки и окраски кузовов Evolute, формирующие основу перехода к полноценному циклу производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

С начала года «Моторинвест» произвел 3,5 тыс. электромобилей и гибридов Evolute. Большая часть произведенных авто пришлась на гибридную модель Evolute I-Space

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Технологические операции на линии проходят контроль параметров, обеспечивая соблюдение стандартов кузовного производства Evolute

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

В 2026-м предприятие планирует увеличить выпуск автомобилей Evolute почти вдвое — до 8 тыс. единиц

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Катафорезное грунтование обеспечивает кузовам Evolute равномерную защиту и устойчивость к коррозии на всем сроке эксплуатации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Работа окрасочного комплекса включает управление параметрами линии, обеспечивающее стабильность технологического процесса

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Роботизированные посты окраски применяются для повышения точности нанесения лакокрасочных материалов и повторяемости покрытия

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Окрасочные операции выполняются с использованием отечественных материалов, адаптированных под технологические требования завода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Контроль нанесения грунтовочных и окрасочных слоев позволяет обеспечивать единые стандарты качества кузовов Evolute

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Производственная инфраструктура завода включает оборудование, необходимое для поддержания параметров окрасочных процессов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Перед окраской кузова проходят детальную подготовку, включающую очистку поверхности и контроль технологических участков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Специалисты проверяют качество поверхности кузова перед переходом к следующему этапу производственного цикла Evolute

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В процессе подготовки поверхности используют материалы российского производства, прошедшие тестирования на совместимость

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Технологические операции ориентированы на достижение единообразия качества кузовов и устойчивости покрытия при эксплуатации

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Система контроля качества охватывает каждый этап окраски, включая обработку труднодоступных зон кузова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Антикоррозийные материалы наносятся вручную на узлы кузова, усиливая защиту перед прохождением дальнейших производственных стадий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

После подготовительных работ кузова проходят промежуточный контроль, необходимый для поддержания стандартов производства

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Цикл кузовных операций формирует основу для перехода автомобиля к этапам окраски, сборки и установки локализованных компонентов

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Склад предприятия обеспечивает хранение комплектующих и материалов, необходимых для устойчивой работы производственных линий

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Поставляемые узлы и материалы проходят предварительную подготовку и маркировку перед подачей на линии сборки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Металлоконструкции размещаются на участке предприятия перед их подачей на дальнейшие технологические операции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Сварочные участки оснащены современными станками и оснасткой, обеспечивающими точность формирования силовых конструкций кузова

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Работа специалистов на сварочных линиях направлена на соблюдение параметров геометрии и прочности элементов кузовной платформы

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Контроль сварочных соединений является частью системы качества, обеспечивающей надежность конструкции будущих автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Завершение сварочных операций формирует готовую силовую структуру кузова, обеспечивающую жесткость и долговечность конструкции

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Производственные бригады выполняют финальные операции сварки, после которых кузова переходят к этапам подготовки и окраски

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Соблюдение технологических параметров сварки обеспечивает соответствие кузовов требованиям безопасности и эксплуатационной надёжности

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков  /  купить фото

Готовые кузова проходят контроль геометрии и качества соединений перед дальнейшими этапами сборочного цикла

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Кузовной цикл завершается формированием окончательной заготовки автомобиля, которая подается на участки электрики и финальной сборки

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Алина Морозова