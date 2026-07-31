Независимые просят дозаправки

Российский топливный союз направил в правительство письмо, где говорит о массовом срыве сделок с нефтекомпаниями. С мая 2026-го на территории страны продолжается топливный кризис. Власти сдерживают конечные цены, при этом независимые АЗС вынуждены покупать бензин за границей или с мелкооптовых баз, платя в два раза больше, чем на бирже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Примерно из 28 тыс. заправок в России 19 тыс. — частные. Биржа фактически оказалась закрыта для тех, у кого нет собственной переработки. Пока норматив продаж бензина и дизеля через нее составляет 10%. Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что его вновь сократят до 2%. В приоритете на прямые поставки — госструктуры, РЖД, сельхозпроизводители, северный завоз и оборонный заказ. За ними идут потребители в Крыму, на Донбассе, в Калининграде. После этого следуют поставки за рубеж, если указания подписывали президент или кабмин.

Топливо на заправки нефтекомпаний и независимые АЗС доставляют по остаточному принципу. Нефтепродукты практически невозможно купить, говорит глава Российского топливного союза Евгений Аркуша:

«То есть мы за этот товар вносим предоплату, поставщик эти деньги получает, а потом сроки начинают сдвигаться на 30–90 дней. Затем, так или иначе, эти средства нам возвращаются, но товара нет».

СМИ в середине июля писали о сотнях предложений о продаже АЗС или даже целых региональных сетей. Евгений Аркуша уверен, что кризис грозит всему рынку:

«Приходится сокращать сотрудников в разы, экономить на обеспечении требований безопасности. Как долго это продлится, непонятно. Чем дальше будет это продолжаться, тем будет хуже. Розничный рынок — это единственный конкурентный сектор, а состязательность — тот фактор, который сдерживает цены. Не хочу сказать, что сейчас идет массовое банкротство, но то, что многие заправки просто не работают, это действительно так».

Ограничения на продажу бензина вводили почти во всех российских регионах. При этом в некоторых в конце июля начали обсуждать смягчение. И вопрос еще в балансировке цен между частными заправками и собственными АЗС нефтяников, отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин:

«Если учесть, что у нас большая часть заправок в стране считается независимыми, а в отдельных регионах страны, кроме них, вообще ничего на десятки (а иногда и сотни) километров нет, проблема действительно стоит остро. И как раз вот этот вопрос и надо решать: как организовать снабжение так, чтобы цены не отличались от сетевых заправок».

В России на этом фоне ожидаемо продлили запрет на экспорт дизтоплива на месяц, а бензина — на полгода. В отличие от дизеля, возможно, что эмбарго по бензину действительно продержится до конца января, допускает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Предварительное объявление о продлении запрета на экспорт бензина и дизеля — это скорее попытка дополнительно успокоить рынок. И если по бензину, скорее всего, так и будет (наверное, не увидим пока разрешения на экспорт), то по дизелю, я думаю, ситуация может поменяться. Возможно, в ближайшее время все-таки удастся обеспечить безопасность нефтеперерабатывающих заводов — они уже ремонтируются и начинают выходить опять в эксплуатацию. А дизельного топлива мы значительно больше производим, чем бензина».

Сейчас часть НПЗ выходит из ремонтов. Хотя ряд крупных заводов совокупной мощностью переработки более 45 млн тонн нефти в год пока, по крайней мере, не возобновили участие в торгах.

Александра Абанькова