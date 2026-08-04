Составлено ИИ-Ассистентъ

Финляндия неоднократно вводила ограничения в восточной части Финского залива из-за атак беспилотников на северо-западные регионы России. Так, в начале июля 2026 года после атаки на Санкт-Петербург, в результате которой пострадал нефтяной терминал и были сбиты 72 БПЛА, Финляндия также ограничивала судоходство и авиасообщение в этом районе. Ранее, в марте того же года, Минобороны РФ сообщило об уничтожении БПЛА в Ленинградской области, а губернатор Александр Дрозденко заявлял о поражении воздушных целей над акваторией и побережьем Финского залива. Тогда же обломки сбитого дрона упали на палубу судна в Финском заливе во время ночной атаки беспилотников в Ленинградской области.

Власти Финляндии объясняют введение таких мер предосторожностью в связи с ударами беспилотников по России и усилением воздушного наблюдения. При этом в марте 2024 года Мария Захарова, представитель российского МИДа, заявляла, что у ведомства нет данных о причастности Финляндии к атакам беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Тем не менее, в апреле 2026 года Погранслужба Финляндии обнаружила на озере Пюхяярви беспилотник, а до этого на территорию Финляндии залетали два дрона, один из которых, по заявлению Минобороны страны, был опознан как украинский.

Подобные инциденты, когда дроны залетали на территорию стран Прибалтики во время атак Украины на российские нефтяные экспортные хабы в Ленинградской области, рассматриваются как расширение географии «залетов», создающее реальную угрозу для Финляндии, но ограничивающее её действия из-за опасности эскалации с Россией. Финляндия также увеличила масштаб военных учений на границе с Россией после вступления в НАТО и планировала учения в акватории Финского залива и прибрежной зоне.