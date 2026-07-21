Нижегородский губернатор анонсировал переход региона на АУСН

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал обеспечить переход региона на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН) в целях поддержки малого и среднего предпринимательства. Состояние МСП и логистической отрасли обсудили на очередном оперштабе по соцэкономразвитию, рассказал глава региона в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Также он пообещал проработать инициативу по пересмотру базы НДС для продавцов на маркетплейсах. Сейчас она включает комиссию торговых площадок, доходящую до 70%.

Кроме того, нижегородские власти намерены провести переговоры с Wildberries в интересах региональных поставщиков, пострадавших от пожаров на складах. Суть просьб к маркетплейсу пока не раскрывается.

Для поддержки логистической отрасли правительство Нижегородской области попросит правительство РФ ввести мораторий на платежи в системе «Платон» либо их индексацию. Также оно намерено инициировать на федеральном уровне выравнивание условий для российских и иностранных перевозчиков, занимающихся каботажными грузоперевозками.

Помимо этого, нижегородское правительство поддержит просьбу предприятий о налоговых каникулах и моратории на внеплановые проверки.

Со стороны бизнеса власти ожидают встречные шаги — «обеление» зарплаты и отказ от искусственного дробления компаний в целях ухода от налогов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2025 году с инициативой о введении в Нижегородской области АУСН выступила фракция КПРФ в заксобрании. Но тогда правительство посчитало изменения преждевременными, сославшись на то, что половина выплат от УСН уйдет в федеральный бюджет.

Галина Шамберина