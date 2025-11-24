Сами вы не местные

Правительство Нижегородской области договаривается с компаниями из других регионов о создании местных подразделений с регистрацией сотрудников ради налоговых выплат в областной бюджет. Застройщики и ретейлеры, зарабатывающие в Нижегородской области, платят подоходный налог в Москве и Санкт-Петербурге, обязать их переоформить штат невозможно без изменения федерального законодательства. Соответствующие предложения нижегородские власти направили в Минфин РФ. Параллельно они прорабатывают обязательства о подразделениях в госконтрактах и договорах комплексного развития территорий. Это принесет областному бюджету 500 млн руб., которые депутаты заксобрания считают незначительной суммой с учетом возможных претензий ФАС.

Замгубернатора Егор Поляков (на фото) рассказал, как власти убеждают столичный бизнес получить нижегородскую прописку

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В условиях жесткой экономии бюджета Нижегородской области власть сосредоточилась на расширении налогооблагаемой базы, просевшей в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. В правительстве создана комиссия, которая убеждает иногородний бизнес, зарабатывающий в регионе, создавать обособленные подразделения и переводить туда штат сотрудников, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков на заседании комитета заксобрания по бюджету и налогам.

«Застройщики и ритейлеры — основные категории налогоплательщиков, которые часто работают в Нижегородской области, а НДФЛ и налог на прибыль платят в других субъектах РФ, в основном в Санкт-Петербурге и Москве. Мы ведем системную работу, чтобы заставить их регистрировать обособленные подразделения в Нижегородской области, чтобы платить налоги в областной бюджет»,— отметил господин Поляков.

В 2026 году переоформление компаний может принести казне дополнительно 500 млн руб. НДФЛ, подсчитал чиновник. Постановка филиалов на учет в 2025 году уже принесла региону 90 млн руб., добавила министр финансов Ольга Сулима.

НДФЛ станет крупнейшей доходной статьей бюджета 2026 года с ростом на 7,7% к 2025 году — до 124,9 млрд руб. (см. «Ъ» от 6 ноября). Поступления от налога на прибыль организаций сократятся на 10% — до 78,8 млрд руб. Налоговые и неналоговые доходы областной казны увеличатся на 2,3% — до 296,2 млрд руб. из 332,2 млрд руб. общих доходов, дефицит спрогнозирован в объеме 22,3 млрд руб. Регистрация обособленных подразделений иногородних компаний обеспечит будущую налогооблагаемую базу по НДФЛ, полагают в правительстве. «Застройщики, которые не зарегистрировали здесь подразделения, нам известны. Мы заем, сколько реально людей работают на них в Нижегородской области»,— подчеркнул Егор Поляков. Госконтракты региона и других госзаказчиков позволяют оценить налоговый потенциал, отметил он.

Сейчас предпринимателей сложно обязать создавать филиалы и платить налоги по месту регистрации. Отказ от регистрации обособленного подразделения наказывается штрафом в 200 руб., а наказание за уклонение от регистрации сотрудников не предусмотрено законом.

Необходимы поправки к федеральному законодательству, правительство Нижегородской области уже направило свои предложения Минфину РФ по этому поводу. Параллельно прорабатывается перспектива включения обязательств предпринимателей в госконтракты областного правительства или других госзаказчиков. Условие регистрации обособленных подразделений и штата хотят прописать в договорах комплексного развития территорий. Однако сейчас это возможно только по договорам КРТ, а с подрядчиками по госконтрактам властям пока приходится договариваться.

Поступления подоходного налога от регистрации филиалов в Нижегородской области депутат Валерий Антипов назвал небольшой суммой. Он предложил стимулировать предпринимателей преференциями в обмен на налоги в областной бюджет.

«В свое время мы пытались удержать в Нижегородской области пивзавод “Волга” как крупного налогоплательщика, предоставляя налоговые льготы. Необязательно заставлять компании платить налоги в регионе, можно предложить им преференции как условие уплаты налогов в областной бюджет, регистрации подразделений и перевода штата»,— напомнил депутат. Председатель комитета Александр Шаронов добавил, что вопросы к нижегородским чиновникам могут возникнуть у ФАС, однако «резервы и ресурсы здесь достаточно большие».

Ради удержания налогоплательщиков депутаты отклонили законопроект КПРФ о введении с 2026 года автоматизированной упрощенной системы налогообложения. В правительстве сообщили, что с вводом АвтоУСН регион потеряет половину объема выплат, начисляемых по упрощенной системе налогообложения: они поступят в федеральный бюджет. Вводить систему нижегородские власти посчитали преждевременным.

Как писал «Ъ-Приволжье», правительство также занялось обелением занятости 400 тыс. человек, или 13,3% населения Нижегородской области, ради повышения сбора НДФЛ в бюджет. Эти граждане официально не трудоустроены или получают серые зарплаты, а бизнес злоупотребляет с уходом от налогов через оформления сотрудников самозанятыми, чтобы сэкономить на налоговых отчислениях, полагают в правительстве.

Роман Рыскаль