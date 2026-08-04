Яблоко антимонопольного раздора

Антимонопольное разбирательство против Apple не отразится на покупателях продукции в России. По крайней мере, так считают собеседники “Ъ FM”. 3 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании из-за отсутствия мессенджера «Макс» и магазина RuStore на ее устройствах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как говорят эксперты, о потенциальном запрете продажи техники Apple речи не идет. Однако подорожание неизбежно. Еще в июне регулятор потребовал от компании прекратить дискриминацию российских поисковых систем и приложений. Однако Apple пообещала исполнить только один пункт требований ФАС — сделать возможным предустановку российского поисковика в грядущем обновлении операционной системы.

Антимонопольную службу это не устроило, и теперь против компании возбудили дело. С большой вероятностью ей грозит крупный штраф, но вряд ли будет ограничен оборот самих устройств, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Я не ожидаю, что техника попадет в некий запретный список ввоза. Строго говоря, такого инструмента даже нет. То есть то, что сейчас техника ввозится по параллельному импорту, — это не некое разрешение со стороны государства, а скорее игнорирование государством прав законного правообладателя на то, чтобы ограничивать "серый" ввоз».

В сентябре 2026-го у Apple запланирована презентация новых моделей. В преддверии этого события компания предупредила о возможном дефиците iPhone, Mac и iPad на мировых рынках. Как пояснили в компании, спрос на устройства оказался слишком высоким. Цены вырастут минимум на 20%, считает руководитель отдела портативной техники компании X-Com Антон Гусев:

«Старые модели подорожали, и ожидается, что новые модели будут стоить больше. Сказывается и дефицит чипов, который влечет за собой легкий ажиотаж. Особенно все пытаются найти старые партии ноутбуков и выкупить их побыстрее. Все, что придет потом, будет дороже».

По словам участников рынка, на цену влияет ослабление рубля. Кроме того, продавцы готовятся к введению технологического сбора с декабря 2026 года. При этом в июле цены на текущий компактный флагман — iPhone 17 Pro — опустились до 87-90 тыс. руб. Ноутбуки и планшеты также стали доступнее, говорит главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Те, у кого сейчас, например, 15-й iPhone, могли бы подождать еще годик и обновить телефон на 18-й. Но сейчас они, скорее всего, подумают, что лучше купить его сразу — ведь дальше непонятно, будет ли вообще доступен новый iPhone. При этом люди понимают, что им пора менять свои MacBook. Если раньше логичный период использования был для MacBook, iPad 4-5 лет, то сейчас те, кто покупал MacBook на M1, M2, M3, тоже могут задуматься о смене гаджета: лучше сейчас купить по адекватной цене, чем в 2027 году уже по не очень адекватной».

При этом антимонопольное дело против компании не отпугнет покупателей. Продавцы уже сейчас вынуждены обозначать технику Apple как товар с недостатком. На сайтах интернет-магазинов указано, что на продукцию компании «невозможно установить RuStore», продолжает руководитель отдела портативной техники компании X-Com Антон Гусев:

«Apple в силу своей политики в отношении RuStore никак ситуацию не подвинула. То есть если российские приложения (которые требовало наше законодательство) при начальной загрузке на смартфонах и планшетах уже появились, то RuStore они разрешать не стали. Хотя опыт внедрения именно региональных магазинов у них есть. Понятно, что запретить iPhone в стране — это тяжелая история какая-то. Всем невыгодно».

В начале июля сообщалось, что в случае неисполнения предписаний ФАС компании Apple грозит штраф в 4 млн руб. Для сравнения: за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube российский суд назначил компании Google штраф в размере 2 ундециллиона руб. (цифра с 36 нулями), который в сотни тысяч раз превышает все мировое богатство.

Юлия Савина