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Яблоко антимонопольного раздора

Могут ли в России запретить продавать iPhone

Антимонопольное разбирательство против Apple не отразится на покупателях продукции в России. По крайней мере, так считают собеседники “Ъ FM”. 3 августа Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против компании из-за отсутствия мессенджера «Макс» и магазина RuStore на ее устройствах.

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Как говорят эксперты, о потенциальном запрете продажи техники Apple речи не идет. Однако подорожание неизбежно. Еще в июне регулятор потребовал от компании прекратить дискриминацию российских поисковых систем и приложений. Однако Apple пообещала исполнить только один пункт требований ФАС — сделать возможным предустановку российского поисковика в грядущем обновлении операционной системы.

Антимонопольную службу это не устроило, и теперь против компании возбудили дело. С большой вероятностью ей грозит крупный штраф, но вряд ли будет ограничен оборот самих устройств, считает партнер юридической фирмы Orlova\Ermolenko Сергей Ермоленко:

«Я не ожидаю, что техника попадет в некий запретный список ввоза. Строго говоря, такого инструмента даже нет. То есть то, что сейчас техника ввозится по параллельному импорту, — это не некое разрешение со стороны государства, а скорее игнорирование государством прав законного правообладателя на то, чтобы ограничивать "серый" ввоз».

В сентябре 2026-го у Apple запланирована презентация новых моделей. В преддверии этого события компания предупредила о возможном дефиците iPhone, Mac и iPad на мировых рынках. Как пояснили в компании, спрос на устройства оказался слишком высоким. Цены вырастут минимум на 20%, считает руководитель отдела портативной техники компании X-Com Антон Гусев:

Apple запускает лизинг на свои устройства

«Старые модели подорожали, и ожидается, что новые модели будут стоить больше. Сказывается и дефицит чипов, который влечет за собой легкий ажиотаж. Особенно все пытаются найти старые партии ноутбуков и выкупить их побыстрее. Все, что придет потом, будет дороже».

По словам участников рынка, на цену влияет ослабление рубля. Кроме того, продавцы готовятся к введению технологического сбора с декабря 2026 года. При этом в июле цены на текущий компактный флагман — iPhone 17 Pro — опустились до 87-90 тыс. руб. Ноутбуки и планшеты также стали доступнее, говорит главный редактор портала itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Те, у кого сейчас, например, 15-й iPhone, могли бы подождать еще годик и обновить телефон на 18-й. Но сейчас они, скорее всего, подумают, что лучше купить его сразу — ведь дальше непонятно, будет ли вообще доступен новый iPhone. При этом люди понимают, что им пора менять свои MacBook. Если раньше логичный период использования был для MacBook, iPad 4-5 лет, то сейчас те, кто покупал MacBook на M1, M2, M3, тоже могут задуматься о смене гаджета: лучше сейчас купить по адекватной цене, чем в 2027 году уже по не очень адекватной».

ФАС потребовала от Apple устранить дискриминацию разработчиков

При этом антимонопольное дело против компании не отпугнет покупателей. Продавцы уже сейчас вынуждены обозначать технику Apple как товар с недостатком. На сайтах интернет-магазинов указано, что на продукцию компании «невозможно установить RuStore», продолжает руководитель отдела портативной техники компании X-Com Антон Гусев:

«Apple в силу своей политики в отношении RuStore никак ситуацию не подвинула. То есть если российские приложения (которые требовало наше законодательство) при начальной загрузке на смартфонах и планшетах уже появились, то RuStore они разрешать не стали. Хотя опыт внедрения именно региональных магазинов у них есть. Понятно, что запретить iPhone в стране — это тяжелая история какая-то. Всем невыгодно».

В начале июля сообщалось, что в случае неисполнения предписаний ФАС компании Apple грозит штраф в 4 млн руб. Для сравнения: за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube российский суд назначил компании Google штраф в размере 2 ундециллиона руб. (цифра с 36 нулями), который в сотни тысяч раз превышает все мировое богатство.

Юлия Савина

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