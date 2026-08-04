Союз на миллион

Португальский футболист сыграет свадьбу на Мадейре. Звезда поженится со своей избранницей спустя 10 лет совместной жизни, пишет The Sun. Пара объявила о помолвке еще в августе 2025 года, выложив в соцсети фотографию кольца стоимостью $5 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ahmed Yosri / Reuters Фото: Ahmed Yosri / Reuters

Торжественная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала, столице Мадейры и родном городе Роналду. Там установлена бронзовая статуя футболиста и есть отель, названный в его честь. Криштиану Роналду познакомился с Джорджиной Родригес в Мадриде в 2016 году. Она работала в магазине Gucci. Футболист был постоянным клиентом премиального бутика.

За 10 лет у пары родились дети, а в 2025 году футболист сделал своей избраннице предложение. Тогда португальская газета Jornal da Madeira сообщила, что Роналду планирует провести свадьбу на своей родине — Мадейре. Пара поженится в соборе, а затем торжество переместится в пятизвездочный отель Savoy Palace. Это будет праздник королевского масштаба, уверен руководитель event-агентства «Рефри» Юрий Мирошников:

«Закрытые частные мероприятия не показывают свою внутреннюю часть. Но если мы понимаем, что звезда футбольной сцены решил проводить такое торжество и действительно в аренду брать достаточно дорогой отельный комплекс, то наверняка траты бюджета будут высокими. Тренд последних звездных свадеб строится на том, что выстраивают зону выездной церемонии достаточно богатую, используя цветы, придумывая какую-то историю пригласительной кампании. Обязательно будет эксклюзивная подача блюд и вин».

Ценник свадьбы Роналду будут сравнивать с прайс-листом бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес, продолжает Юрий Мирошников:

«Бюджет будет исчисляться миллионами евро. Опять же, мы не знаем, какой будет лист звезд, которые будут выступать. Рискну предположить, что они будут звезды первой величины с гонорарами в миллионы евро. Для каких-то гостей будут заказываться авиабилеты, частные джеты».

Джорджина Родригес просто обожает экстремальную роскошь, говорит журналист и автор шоу «Безфильтров» Анастасия Полетаева:

«Судя по тому, как любит тратить Джорджина, свадьба, наверное, будет пышная. То, что касается помолвочного кольца, она как раз может соперничать с Лорен Санчес, женой Джеффа Безоса. Десятками карат измеряется ее помолвочный камень. Она известна тем, что скупает самые дорогие сумки, самые high jewelry украшения».

В списке приглашенных на свадьбу гостей — музыканты Дрейк и Рианна, актриса Дженнифер Лопес, блогер IShowSpeed и телеведущий Пирс Морган.

Не забыл Роналду и друзей из UFC — Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова. Их тоже ждут на Мадейре. Свадебная вечеринка станет главной темой глобального lifestyle-сообщества, полагает президент Российской академии рекламы Владимир Филиппов:

«Если посмотреть с точки зрения маркетинга, это действие работает на его популярность и имидж. Есть определенная группа людей, которые действительно интересуются, вне зависимости от собственного дохода, как живет любимчик-звезда, что с ним происходит. Сильно этим кичиться напоказ Роналду не будет.

Скорее, будет акцент на том, как это будет, кто там будет присутствовать».

За свадьбой будут внимательно следить миллионеры и даже миллиардеры, продолжает Владимир Филиппов:

«Людей, кому хочется сделать что-то яркое и звонкое, на мой взгляд, не так уж и много. Есть и те, кто выставляет свое богатство напоказ. Наверное, они будут смотреть: как они организовали свадьбу, что было оригинальным. Статус позволяет, и мы должны так сделать».

Роналду пригласил на вечеринку еще одного россиянина — звезду киберспорта Илью Осипова. Его стоимость — рекордные для цифровых соревнований $2,5 млн. Впрочем, Осипов на стриме вежливо отказался от приглашения из-за того, что у него слишком плотный график игр в Counter-Strike.

Леонид Пастернак