За счастьем — в Кольцово

Федеральный застройщик — Группа «Эталон» выдала ключи первым жителям комплекса «Счастье в Кольцово». Сданный дом стал одним из самых больших в наукограде. В компании говорят, что это только начало: уже сейчас «в работе» более 62,5 тысяч квадратных метров.

Фото: Ирина Кузнецова

Группа «Эталон» — один из крупнейших российских девелоперов, основанный в 1987 году. Компания специализируется на жилой недвижимости, преимущественно в сегментах комфорт- и бизнес-класса. Компания делает акцент на комплексном освоении территорий: в состав жилых кварталов, как правило, входят социальная инфраструктура (школы, детские сады, паркинги) и благоустроенные дворовые пространства. В ряде объектов применяются цифровые сервисы для управления недвижимостью и элементы концепции «умного дома». В 2026 году проведено SPO с привлечением 18,4 млрд рублей (размещено около 400 млн акций).

На церемонии выдачи ключей присутствовали глава Кольцово Николай Красников, представители компании-застройщика и будущие новоселы. Первый корпус проекта «Счастье в Кольцово» включает в себя 294 квартиры жилой площадью почти 19,5 тысячи квадратных метров. Николай Красников рассказал, что дом «Эталона» сегодня — один из самых больших в Кольцово. «Это говорит о том, что мы осваиваем новый формат — партнер приехал со своим опытом, мощью и пониманием о счастье, которым мы будем делиться. Мы, в свою очередь, тоже делимся с этим микрорайоном своими возможностями в разных сферах: и в спорте, и в культуре и так далее. Я уверен, что коллеги тоже будут продолжать в этом духе — видеть и создавать в своем микрорайоне всю эту красоту»,— сказал господин Красников.

Фото: Ирина Кузнецова

Николай Красников также подчеркнул, что застройщику удалось вписаться в «стратегические и тактические планы Кольцово», которые всегда были связаны с тем, чтобы правильным образом застраивать пространство вокруг научного центра.

«Одними из первых среди наукоградов мы разработали генеральный план муниципалитета. Поэтому нам важно идти с партнерами в рамках нашей принятой концепции. Я рад, что, несмотря на все амбициозные планы застройщика, нам удается договариваться. Мы много обсуждали, как должны выглядеть парковки, дороги, где располагаться школы и так далее. Так как район достаточно объемный, нужно решать много вопросов с инфраструктурой и другими учреждениями. Меня радует, что облик комплекса «Счастье в Кольцово» при этом отличается от тех проектов, что уже есть. У него есть свое «эталонное лицо», и это здорово»,— подчеркнул господин Красников. По его словам, застройщик предоставил проект дороги, которая будет вести к новому ЖК, и местные власти уже включили его в список приоритетных. Николай Красников надеется, что в течение года дорога точно будет проложена.

Фото: Ирина Кузнецова

Директор управления по региону Урал и Сибирь Группы «Эталон» Юрий Гусев упомянул, что «Счастье в Кольцово» — особенный для компании жилой комплекс: «Во-первых, это первый наш проект в Новосибирской области, во-вторых, он выделяется с точки зрения продукта. Здесь очень просторные и уютные квартиры, дом получился очень технологичным и качественным. Мы действительно подошли «с головой» к его реализации. Поэтому я уверен в том, что люди, которые будут жить здесь, будут счастливы каждый день и испытывать огромное удовольствие и положительные эмоции».

По словам Юрия Гусева, новый жилой комплекс — это возможность показать всему региону, каким может быть комфорт-класс от застройщика федерального уровня: «Мы продумали все нюансы, чтобы создать с нуля современный благоустроенный квартал, в котором есть все для гармоничной и спокойной жизни».

Фото: Ирина Кузнецова

Архитектурная концепция «Счастье в Кольцово» сочетает функциональность и эстетику. Первая очередь состоит из нескольких разных корпусов, объединенных спокойной цветовой гаммой. В некоторых корпусах в качестве композиционного акцента выступает угловое расположение лоджий, а другие выделяются контрастным элементом — широким карнизом темно-серого оттенка. Переменная этажность подчеркивает архитектурные доминанты и формирует облик комплекса.

Кроме просторных квартир и парковочных мест, в доме есть 165 функциональных нежилых помещений: 153 из них находятся в подземной части дома и 12 — внутри квартир. Общая площадь здания превышает 37 тысяч квадратных метров. Благодаря форме дома в виде буквы «П» внутри оборудован безопасный двор с детскими и спортивными зонами, а также местами для отдыха.

Фото: Ирина Кузнецова

Концепция нового комплекса полностью разработана проектным институтом компании, в котором работает более 600 сотрудников, также рассказал Гусев. По его словам, «Эталону» в полной мере удалось применить здесь многолетний опыт работы и обойтись без привлечения сторонних организаций. В компании также подчеркнули, что бережно относятся к территории: во время строительства сохранили все существующие зеленые зоны — каркасы жилых домов были возведены вокруг зеленых массивов.

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Реализация первой очереди проекта «Счастье в Кольцово» идет активными темпами, сейчас строится более 62,5 тысяч квадратных метров жилья. И это только четверть участка, который «Эталон» планирует осваивать в наукограде.

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