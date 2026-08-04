Единороссы пожаловались в избирком на анонимную листовку в Красноярске

Избирательная комиссия Красноярского края обратится в главное управление МВД по региону с представлением о пресечении распространения листовки «Политика едра запреты и тюрьма» и привлечении распространителей к ответственности. Соответствующее решение избирком принял на заседании 3 августа.

С жалобой обратился уполномоченный «Единой России» (ЕР). Черно-белые листовки формата А6, по его данным, были расклеены на опорах уличного освещения на перекрестке ул. Ленина и ул. Диктатуры Пролетариата. На них изображен стилизованный под эмблему ЕР медведь в обрамлении кольца из колючей проволоки.

По заключению крайизбиркома, эти печатные материалы отвечают признакам предвыборной агитации, но при этом не имеют выходных данных. Это противоречит нормам федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Валерий Лавский