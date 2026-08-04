Руководство стройфирмы ждет суд за обман сотен дольщиков в Новосибирске

Новосибирская прокуратура отдала под суд топ-менеджеров стройфирмы, обвиняемых в хищении средств дольщиков. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. По информации источников «Ъ-Сибирь», речь идет об учредителе ООО «Строй-плюс» Павле Зеньковиче и директоре компании Владиславе Гланце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ Фото: Софья Сидорова / Коммерсантъ

По материалам следствия, в период с апреля 2015 по июль 2025 года девелоперы привлекли не менее 500 млн руб. на строительство многоэтажного дома со встроенными помещениями общественного назначения, подземной парковкой и трансформаторной подстанцией на улице Серафимовича (Ленинский район), однако своих обязательств не выполнили. Потерпевшими по делу проходят более 200 дольщиков.

Застройщикам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за что им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2018 году суд по требованию прокуратуры обязал «Строй-плюс» уменьшить этажность строящегося дома на улице Серафимовича.

Илья Николаев