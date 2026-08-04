Абитуриенты ищут себе место

Поступить на бюджет в зарубежные вузы оказалось проще, чем в России. Об этом говорят собеседники “Ъ FM”. 3 августа завершился приоритетный этап зачисления: университеты опубликовали приказы для льготников, целевиков и поступающих без вступительных испытаний на бюджет. Итоги основного этапа станут известны уже 7 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По итогам приоритетного этапа часть бюджетных мест заняли абитуриенты, которые становились победителями и призерами предметных олимпиад, а также те, кто поступал по особой или целевой квоте. Впереди еще итоги основного этапа. Однако многим отличникам, которые сдали ЕГЭ по трем предметам на максимальные 300 баллов, уже стало понятно, что бюджетных мест для них практически не осталось.

В такой ситуации оказалась выпускница этого года Лидия Саакова. Она хотела попасть в Высшую школу экономики на программу медиакоммуникации. Но в итоге, по ее словам, поступить на учебу за границу оказалось проще:

«У меня 282 балла за ЕГЭ. С учетом дополнительных — 287. Красный аттестат, золотая медаль. Я стобалльница по некоторым предметам, но на бюджет, к сожалению, не прохожу. 14 из 15 бюджетных мест отдали олимпиадникам и под квоту. Получается, одно доступное место на весь поток. Я не прошла.

Но еще зимой подала документы за границу и поступила в Китай на бесплатное обучение, потому что поняла, что в России, видимо, на бюджет попасть не получится».

Как говорят собеседники “Ъ FM”, в основном сложности могли возникнуть у абитуриентов, которые подавались на так называемые неприоритетные направления. Это, например, юриспруденция, экономика и журналистика. В этом году там даже сократилось количество платных мест.

А доступные бюджетные места были полностью заняты еще на прошлой неделе. Например, в Высшей школе экономики на программу «Мировая экономика» согласие на зачисление подали 57 выпускников, которые проходили без вступительных экзаменов, а бюджетных мест там только 45. Похожая ситуация в РУДН и РГГУ. Но говорить о массовом явлении не стоит, считает основатель образовательного проекта Vvuzz Дмитрий Бураков:

«В этом году, как по команде, напали на бедных олимпиадников. Но они ни в чем не виноваты. И если мы возьмем их число в процентном соотношении от общего количества поступающих, то это буквально 1%. От этого нашествия олимпиадников страдают 10-15 вузов в стране. И то не по всем направлениям, только по самым топовым, на которые претендуют стобалльники. И им действительно места не хватает. Когда в моменте наступает эта патовая ситуация, естественно, им обидно, и они срывают злость на виновниках: льготниках или олимпиадниках».

В таких условиях российские выпускники действительно стали чаще рассматривать учебу за рубежом. Чаще всего абитуриенты выбирают Европу. В Германии и Австрии, например, бакалавриат на немецком бесплатный, а учеба в Венгрии может обеспечить европейский ВНЖ. Из азиатских направлений лидируют Китай и Южная Корея. И причем подать документы в некоторых случаях еще не поздно, заметила генеральный директор AcademConsult Ирина Следьева:

«В этом году довольно много случаев, когда выпускники школ с очень высокими баллами не проходят в вузы.

При этом они с теми же самыми баллами, оценками, аттестатами легко поступают в топовые вузы за границей.

Многие одновременно подают документы и в российские, и в иностранные учебные заведения на всякий случай. Иностранные вузы обычно озвучивают свои предложения по зачислению раньше. В августе, конечно, сложно уже куда-то попасть, но в половине вузов за границей начало первого семестра бакалавриата выпадает на зиму».

Впрочем, шанс попасть на бюджет в российский вуз еще остается. Итоги дополнительного этапа зачисления станут известны в начале следующей недели. Ну а подать согласие на зачисление в основной этап можно до 5 августа.

Ангелина Зотина, Владислав Викторов