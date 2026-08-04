В Челябинской области украли 1,4 тыс. подписей за депутата Госдумы для переизбрания

В Кизильском районе неизвестные совершили разбойное нападение на сборщика подписей для кандидата в депутаты Государственной думы РФ, действующего зампреда комитета по экономической политике нижней палаты парламента Станислава Наумова. В результате инцидента у представителя штаба похитили папки, в которых якобы находилось около 1400 подписей местных жителей, сообщил господин Наумов в своих соцсетях.

Пострадавший был доставлен в городскую больницу №3 Магнитогорска с колото-резаным ранением.

По заявлению Станислава Наумова, кража документов ставит под угрозу его участие в выборах. Из-за потери листов штаб не может завтра вовремя сдать в Магнитогорский избирком полный пакет из 15 тыс. подписей, необходимых для регистрации.

Кандидат уверен, что нападение было спланировано заранее с целью сорвать подачу документов. Сейчас сторонники политика, по его словам, в экстренном режиме пытаются восстановить утраченные данные и ведут добор голосов, чтобы успеть сформировать новый пакет до истечения срока подачи. В штабе также готовят официальное обращение в правоохранительные органы с указанием на политический характер происшествия.

В пресс-службе регионального ГУ МВД подтвердили "Ъ-Южный Урал" факт госпитализации гражданина с колото-резаным ранением и сообщили о начале проверки, и выяснении обстоятельств случившегося.

Евгений Рыженьков