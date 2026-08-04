Две сети АЗС в Алтайском крае подозревают в картельном сговоре

Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю возбудило дело в отношении владельцев двух сетей автозаправочных станций. По версии регулятора, участники рынка вступили в сговор с целью искусственного установления и поддержания единых цен на топливо. Речь идет о сетях Evolution и EVO в Бийске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Владельцы данных АЗС отказались от самостоятельной ценовой политики и, имея разную себестоимость реализуемого бензина марки АИ-92, неоднократно одновременно повышали цену на топливо до одного уровня»,— прокомментировали в пресс-службе ФАС.

Дело возбуждено по признакам картельного сговора по пункту 1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции».

Кроме того, УФАС Красноярского края выдало предупреждение ООО «Регион 24», которое также безосновательно повысило стоимость топлива.

Лолита Белова