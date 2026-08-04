К тушению пожара на складе в Ленобласти привлекли сотрудников Wildberries

В Красном Бору в Ленинградской области продолжают тушить пожар на складе Wildberries, который возник после атаки беспилотников. К тушению привлекли сотрудников компании, следует из сообщения пресс-службы RWB.

«К тушению привлечены все необходимые силы и средства, включая подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На месте задействованы более 10 единиц техники и несколько десятков специалистов», — отметили в компании.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на месте создан оперативный штаб, который координирует работу экстренных служб. За ночь средства ПВО сбили над регионом 17 БПЛА. Пострадал один человек.