Один человек пострадал при налете БПЛА на Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что число сбитых над регионом БПЛА увеличилось до 17. Один человек ранен.

Как добавил глава региона, вблизи поселка Красный Бор в Тосненском районе повреждены склады. Он также уточнил, что предупреждение об угрозе БПЛА в Ленинградской области отменено.

Угроза атаки БПЛА действовала в Ленинградской области с 4:00 мск. Петербургский аэропорт Пулково в течение двух часов не принимал и не отправлял рейсы.