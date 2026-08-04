Минобороны РФ заявило о снижении потенциала Украины после ударов по ее портам

Минобороны РФ опубликовало кадры ударов дронами «Герань-4» по судам, перевозившим грузы для ВСУ. По данным ведомства, были поражены семь сухогрузов в Черном море.

«Регулярное нанесение ударов по портам Украины и судам, задействованным в интересах вооруженных сил, снижает возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники»,— заявили в российском Минобороны.

С начала месяца российские вооруженные силы ежедневно наносят удары по портам Украины. 3 августа Минобороны России сообщило об ударе по трем судам с грузами ВСУ в Черном море. Вечером того же дня удары были нанесены по четырем сухогрузам.