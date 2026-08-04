Спор между Ратмиром Мавлиевым и горсоветом Уфы передали в Верховный суд Башкирии

Октябрьский райсуд Уфы вчера перевел в закрытый режим процесс по иску бывшего главы городской администрации Ратмира Мавлиева к горсовету о признании незаконным расторжения контракта с ним. Об этом сообщило издание «Пруфы».

По данным портала, представитель горсовета Уфы на предварительном заседании объявил отвод всему составу Октябрьского районного суда из-за якобы вовлеченности председателя суда и личной заинтересованности судьи, ведущей процесс и принявшей к производству иск господина Мавлиева. В отводе было отказано.

Как сообщил «Ъ-Уфа» обозреватель «Пруфов» Рамиль Рахматов, освещавший дело из зала заседаний, спор передан на рассмотрение Верховного суда Башкирии.

Ратмир Мавлиев обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий. 14 июля горсовет Уфы расторг контракт с сити-менеджером, сославшись на лишение чиновника допуска к секретной информации. Сегодня Советский райсуд Уфы рассмотрит заявление господина Мавлиева о признании уголовного дела незаконным.

Идэль Гумеров