В Челябинской области назначили нового заместителя министра культуры

В министерстве культуры Челябинской области введена новая должность заместителя министра, которую заняла Диана Малышева. Ранее она в течение шести лет возглавляла Дирекцию фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области. О кадровом решении сообщили в пресс-службе ведомства.

В новой должности Диана Малышева будет курировать вопросы регионального театрального и музыкального профессионального искусства. В ее зону ответственности переходят шесть областных театров, Челябинская государственная филармония, русский народный оркестр «Малахит», Магнитогорская государственная хоровая капелла, а также Дирекция фестивальных мероприятий. Кроме того, в полномочия замминистра войдут содействие расширению гастрольной деятельности и контроль за реализацией программы «Челябинск — культурная столица России 2027».

Новым руководителем АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий», вместо перешедшей в правительство Дианы Малышевой, назначена Яна Ушакова. Ранее она занимала пост заместителя директора организации. Кадровые перестановки в ведомстве связывают с подготовкой инфраструктуры и репертуарной политики региона к 2027 году, когда Челябинск официально вступит в статус культурной столицы страны.

Евгений Рыженьков