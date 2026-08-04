Мишустин поблагодарил жителей Крыма и Севастополя за помощь туристам

Составлено ИИ-Ассистентъ

Федеральные власти поддерживают туристическую отрасль, пострадавшую от кризисов, вызванных коронавирусной инфекцией и другими событиями. В марте 2020 года правительство заявило о поддержке отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за COVID-19, включая туризм, авиаперевозки, строительство, а также сферы отдыха и развлечений. Для этих отраслей были предусмотрены меры прямого субсидирования, а также мораторий на проведение проверок для малого и среднего предпринимательства.

Власти Крыма в декабре 2022 года предложили федеральному центру продлить льготные программы поддержки курортной сферы, включая туристический кешбэк, на 2023 год. Эта инициатива была связана с ситуацией в Крыму, прежде всего с ограничением авиасообщения. В октябре 2022 года правительство РФ уже выделяло 1,6 млрд рублей на поддержку туриндустрии Крыма и Севастополя. В Ярославской области туризм также был одной из самых пострадавших отраслей экономики из-за эпидемии коронавируса, но получил поддержку со стороны правительства, включая компенсации туроператорам за аннулированные билеты.

Помимо федеральных мер, региональные власти также оказывают поддержку туриндустрии. Например, в Пермском крае губернатор предложил расширить перечень НКО, претендующих на господдержку, включив в него организации, реализующие социальные проекты в сфере туризма. В Краснодарском крае на меры борьбы с коронавирусом и поддержку пострадавших предприятий, включая малый и средний бизнес, было направлено более 3 млрд рублей. Туристическая отрасль в регионе была признана наиболее пострадавшей в период пандемии, а региональные парламентарии совместно с коллегами из Крыма обращались к премьер-министру Михаилу Мишустину с вопросом о финансовой поддержке туротрасли двух регионов.

Существуют различные национальные проекты, направленные на развитие туризма и гостеприимства. Например, в Новороссийске туристские организации участвуют в программе строительства модульных гостиниц в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», получая субсидии. Также в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» на развитие туризма в Краснодарском крае планировалось направить 451 млн рублей. Развитие внутреннего туризма стимулирует также смежные сферы, такие как сфера услуг, транспортная инфраструктура и малый и средний бизнес.