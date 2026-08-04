Мишустин пообещал помощь турбизнесу Крыма, которому «пришлось непросто»

Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в 2026 году, поэтому власти продолжат оказывать поддержку полуострову. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

«Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто», — подчеркнул господин Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли, которое прошло в Горно-Алтайске (цитата по «РИА Новости»).

Премьер напомнил, что правительство выделило 4,3 млрд руб. на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а местные предприятия могли продолжить ведение бизнеса.

В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство региона разработало пакет мер поддержки предпринимателей «в сложившейся ситуации». В частности, бизнесу готовы предложить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров крымского Фонда микрофинансирования предпринимательства, снижение размера платы за использование торговых мест на розничных рынках, снижение на 75% арендной платы за имущество Крыма