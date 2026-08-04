Мишустин пообещал помощь турбизнесу Крыма, которому «пришлось непросто»
Мишустин: власти России продолжат поддержку туристической отрасли в Крыму
Туристической отрасли в Крыму и Севастополе пришлось непросто в 2026 году, поэтому власти продолжат оказывать поддержку полуострову. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
«Отдельно хочу остановиться на ситуации с туризмом на Крымском полуострове. Организациям этой отрасли в Крыму и Севастополе в этом году пришлось непросто», — подчеркнул господин Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли, которое прошло в Горно-Алтайске (цитата по «РИА Новости»).
Премьер напомнил, что правительство выделило 4,3 млрд руб. на поддержку туристических организаций на полуострове, чтобы там были сохранены рабочие коллективы, а местные предприятия могли продолжить ведение бизнеса.
В июле глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что правительство региона разработало пакет мер поддержки предпринимателей «в сложившейся ситуации». В частности, бизнесу готовы предложить льготные микрозаймы и реструктуризацию действующих договоров крымского Фонда микрофинансирования предпринимательства, снижение размера платы за использование торговых мест на розничных рынках, снижение на 75% арендной платы за имущество Крыма
Поддержка туристической отрасли Крыма со стороны правительства РФ и региональных властей является системной и осуществляется на протяжении нескольких лет. Ещё в 2022 году правительство России выделило 1,6 млрд рублей из резервного фонда на поддержку турбизнеса Крыма и Севастополя, а в 2023 году на эти цели было направлено 2,2 млрд рублей. Позднее, в 2023 году, было выделено почти 2,7 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам туротрасли Крыма и Севастополя. Федеральное правительство и власти региона подчеркивают, что турбизнесу Крыма в сложившихся условиях необходима поддержка.
Эти меры направлены на сохранение трудовых коллективов и жизнеспособности организаций, работающих в туристической сфере. В частности, выплаты из федерального бюджета производятся из расчета четырех МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 80% среднесписочной численности персонала. Власти Крыма также прорабатывают возможность введения налоговых льгот для предприятий туристической отрасли на полуострове и обеспечения загрузки пансионатов через бюджетное финансирование.
В целом, туристический поток в Крым снизился после 2021 года, когда полуостров посетило рекордные 9,5 млн туристов. В 2022 году этот показатель составил 6,3 млн человек, а с начала 2023 года — 4 млн человек, что на 20-30% ниже прошлогодних показателей. Основной фактор снижения — логистические сложности, в частности, ограниченное авиасообщение и загруженность Крымского моста. Несмотря на трудности, туристическая отрасль Крыма развивается по кластерному методу, привлекаются инвестиции в строительство и модернизацию гостиниц и пансионатов, в том числе через программы льготного кредитования.