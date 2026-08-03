США поддались уговорам

Президент США Дональд Трамп заявил вечером 2 августа о возобновлении переговоров с Ираном. Это произошло на следующий день после того, как он проинформировал о своем решении отложить мощнейшие удары, которые, по данным американских СМИ, планировалось нанести по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Тегеран не подтвердил 3 августа ведение переговоров с Вашингтоном, однако сообщил, что продолжает консультации с оманскими дипломатами о способах работы Ормузского пролива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тегеран и Маскат близки к достижению соглашения о новом морском маршруте через Ормузский пролив, который будет выглядеть иначе, чем нынешние судоходные коридоры

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP Тегеран и Маскат близки к достижению соглашения о новом морском маршруте через Ормузский пролив, который будет выглядеть иначе, чем нынешние судоходные коридоры

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / AP

О том, что США возобновляют переговоры с Ираном, Дональд Трамп сообщил журналистам на борту своего самолета. Он не привел никаких подробностей по поводу контактов, однако пояснил, что именно страны Персидского залива уговорили его не возвращаться к войне. «Меня об этом просили Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар и Иран,— сказал господин Трамп.— В это время мы были готовы к этому (боевым действиям.— “Ъ”), и это была бы массированная атака». По словам президента США, ближневосточные страны считают, что сделка с Ираном по Ормузу уже почти готова. «А затем будет заключена сделка по денуклеаризации Ирана»,— добавил господин Трамп.

За день до этого президент США сообщил, что отменяет массированные удары по Ирану, хотя Соединенные Штаты были готовы к ним с таким уровнем «силы и мощи, какого не было со времен Второй мировой войны».

«Иран и другие страны Ближнего Востока только что обратились к нам с просьбой воздержаться от нападения, поскольку были согласованы условия сделки. Это включает в себя немедленное, полное и тотальное открытие Ормузского пролива и прекращение ядерной угрозы со стороны Ирана. Исходя из этой просьбы, я согласился ради блага всего мира и, соответственно, ради выживания успешного и процветающего Ирана отменить нападение»,— добавил он.

США и Израиль планировали 1–2 августа одну из самых жестоких бомбардировок Ирана, сообщили в минувшие выходные источники канала CBS News. По их словам, целью атак должна была стать энергетическая инфраструктура Исламской Республики, включая электростанции и нефтеперерабатывающие заводы, а сами удары должны были продолжаться в течение двух дней. Таким образом администрация господина Трампа намеревалась склонить Иран к переговорам на собственных условиях.

Отговорить США удалось прежде всего Саудовской Аравии и Катару, утверждают источники The Wall Street Journal. Эти страны устали от отсутствия у США четкой стратегии противостояния Ирану. В последние недели они обратились к США с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков и предоставить гарантии того, что американские военнослужащие будут защищать их в случае продолжения эскалации. Отдельно, как сообщил израильский 12-й канал, на США подействовали аргументы израильтян, которые подчеркнули: если атака не нанесет серьезного ущерба экономическим и правительственным объектам в Иране, то нет смысла ее осуществлять.

Как заявил 3 августа МИД Ирана, никаких переговоров с США не проводится. Иран контактирует только с Оманом по поводу статуса Ормуза.

По данным «Аль-Джазиры», на прошлой неделе Маскат предложил Тегерану создать в Ормузе механизм управления по образцу Малаккского пролива, где Индонезия, Малайзия и Сингапур совместно обеспечивают безопасность судоходства, но это финансируется за счет добровольных взносов судоходных компаний. Оман также предложил Ирану разделить контроль над судоходными путями поровну, благодаря чему суда будут заходить с одной стороны Ормуза и выходить с другой.

Иран отклонил эти предложения и выдвинул встречный вариант, согласно которому Тегеран будет контролировать свою сторону пролива, а Маскат — только часть противоположного пути. Это, как подчеркнули в МИД Ирана, фактически даст Исламской Республике контроль как над входящим, так и над исходящим движением в Ормузском проливе.

Как пояснил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, Тегеран и Маскат близки к достижению соглашения о новом морском маршруте через Ормузский пролив, который будет выглядеть иначе, чем нынешние судоходные коридоры. Однако обстановка в проливе, как подчеркнули дипломаты, зависит не только от Ирана и Омана: для того чтобы наладить движение судов на довоенном уровне, Соединенные Штаты должны прекратить боевые действия в регионе.

В Тегеране, как рассказали источники The Wall Street Journal, хорошо видят слабость Дональда Трампа и готовы ее использовать.

По их словам, в случае провала дипломатических усилий Корпус стражей Исламской революции рассматривает возможность нанесения превентивных ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке, даже если США не будут атаковать первыми. Таким образом Иран хочет закрепить изменившиеся за эти месяцы правила в сфере регионального сдерживания.

Нил Кербелов