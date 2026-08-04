«Барьеры ставить придется в любом случае»

Италия ввела выборочный пограничный контроль с Испанией. Усиленные проверки будут действовать месяц как в морских портах, так и в аэропортах. Меры принимаются в ответ на масштабный миграционный кризис в испанской Сеуте. В ЕС намерены обсудить, как найти выход из непростой ситуации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Шенгенское соглашение на грани развала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Педро Санчес направил руководству ЕС официальное письмо-жалобу. Премьер-министр Испании указал на неконструктивное поведение некоторых европейских коллег. Суть претензий в том, что вместо помощи от партнеров по единой Европе он слышит упреки и даже требования исключить Мадрид из шенгена. А было время, когда Испания первая помогала, когда те попадали в беду. Конкретных имен и фамилий, а также страны-недоброжелатели господин Санчес не назвал. Хотя всё и так известно: формальным лидером новой коалиции является премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Ситуация в Сеуте между тем, несмотря на сообщения о явных улучшениях, далека от идеала. По границам анклава остаются еще десятки тысяч человек, причем не только из Марокко, но и из соседних стран. Все они очень хотят попасть на территорию Европейского союза. Причина кризиса — не только бедность и происки различных мафиозных групп, здесь не обходится без большой политики. С одной стороны, давние противоречия между Рабатом и Мадридом, с другой — раскол в самой Европе.

Урсула фон дер Ляйен в итоге решила в пользу всех: Испании обещала помочь, но поддержала инициативу о дополнительном контроле на границах. Заодно госпожа председатель Еврокомиссии попыталась успокоить общественность: ни один мигрант из Сеуты не проник на материк, пока не проник.

По большому счету дело не в мигрантах, это лишь повод. Строительство социализма с Старом Свете провалилось.

Идеальное общество в едином «городе Солнца» построить не удалось. Это уже давно ясно, но бюрократическая система не желает замечать очевидного. 4 августа Евросоюз собирается на экстренную встречу. Нужно решать, как быть дальше. Вводить усиленный контроль на границах, читай, ломать постепенно Шенгенское соглашение или дальше плыть по течению. Изолировать Испанию, и пусть она строит социализм вместе с африканскими мигрантами, или помочь ей справиться, всем в очередной раз скинуться и возвести коллективную крепость, построить в Сеуте более крепкий забор. Комментарии излишни.

Что можно сказать с высокой долей уверенности: что бы там ни решили министры, Шенгенское соглашение в его нынешнем виде не будет таким, как прежде, мягко говоря.

Населению прекрасной Европы все эти коммунистические эксперименты порядком надоели. Нельзя соединить разные культуры в одно целое, невозможно, как ни пытайся. Так что барьеры ставить придется в любом случае. Если ЕС не решится сделать это централизованно, тогда каждый участник начнет решать проблему по своему усмотрению, без оглядки на Брюссель. К слову, российских туристов, которые в недружественной Европе по-прежнему частые гости, всё это неизбежно коснется. Поэтому логично обычным путешественникам поболеть за левых либералов-социалистов. Придут правые — точно все закроют, с них станется.

Дмитрий Дризе