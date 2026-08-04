На складе в подмосковном Чехове 10 человек пострадали при атаке БПЛА

В результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он сообщал, что при ударах БПЛА в регионе погибли пять человек, пострадали шестеро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов

По уточненным данным, шестеро пострадавших госпитализированы в Чеховскую больницу, двое — в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще два человека после осмотра врачей отказались от госпитализации.

«Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии», — рассказал господин Воробьев. У раненых — осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал фотографии с места ЧП в промзоне.