На складе в подмосковном Чехове 10 человек пострадали при атаке БПЛА
Воробьев: до 10 выросло число пострадавших при атаке БПЛА в подмосковном Чехове
В результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее он сообщал, что при ударах БПЛА в регионе погибли пять человек, пострадали шестеро.
Фото: Телеграм-канал главы муниципального округа Чехов
По уточненным данным, шестеро пострадавших госпитализированы в Чеховскую больницу, двое — в медучреждения Серпухова и Подольска. Еще два человека после осмотра врачей отказались от госпитализации.
«Семь человек находятся в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший — в тяжелом состоянии», — рассказал господин Воробьев. У раненых — осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей.
Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал фотографии с места ЧП в промзоне.
Атака БПЛА на склад в подмосковном Чехове, в результате которой пострадали 10 человек, произошла на фоне участившихся инцидентов с беспилотниками в различных регионах России. Ранее, 13 июля 2026 года, в Подмосковье уже фиксировалась атака БПЛА, тогда погибли три человека и пятеро получили ранения. Беспилотники были уничтожены над несколькими населенными пунктами, включая Чехов. Кроме того, 20 июля 2026 года в Московской области пострадали 10 человек при ночной атаке беспилотников, основные последствия были в Домодедово, Подольске и Одинцово. Тогда же в Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», а сотрудники склада Wildberries в Коледино под Подольском были эвакуированы.
За последний месяц, 28 июля 2026 года, в подмосковном Чехове уже вводился локальный режим чрезвычайной ситуации после падения беспилотника, который попал в многоквартирный дом на улице Земской. Тогда о пострадавших не сообщалось. Также, 3 августа 2026 года, беспилотники атаковали склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области, где пострадали четыре человека и начался крупный пожар.
В целом, за последние месяцы фиксировались многочисленные атаки БПЛА на регионы Центрального федерального округа. Например, в ночь на 10 сентября 2024 года, над девятью регионами было сбито 144 беспилотника, включая Московскую область, где БПЛА попал в многоэтажный жилой дом. Генпрокурор поручал проконтролировать оказание помощи пострадавшим от таких атак.