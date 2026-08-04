Глава Чехова опубликовал фото атакованного БПЛА склада в Подмосковье
Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин опубликовал фотографии складского комплекса, который сегодня ночью подвергся атаке беспилотников. Согласно снимкам, повреждены фасад здания и объекты на территории, в том числе автомобиль на парковке и трансформаторная будка. Также повреждения получили расположенные вплотную к территории частные дома.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что при атаке в регионе были повреждены, в частности, электроподстанция и административное здание. Изначально сообщалось, что погибли пять человек, шестеро ранены. Позже глава региона уточнил, что в чеховской промзоне Новоселок пострадали 10 человек.
«Официальные данные будут обновляться, — отметил глава Чехова. — Прошу жителей сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам». Он также призвал не приближаться к обломкам БПЛА в случае обнаружения.
Атака БПЛА на подмосковный Чехов не является единственным подобным случаем. Ранее Московская область неоднократно подвергалась налетам беспилотников. Например, 28 июля 2026 года в Подольске, Раменском, Коломне и Домодедово были сбиты десятки беспилотников, один из которых попал в многоэтажный дом в Чехове. В тот же день сообщалось о повреждении забора частного дома в деревне Коледино и возгорании в лесном массиве. В ночь на 28 июля логистический комплекс Wildberries в Коледино работал в штатном режиме после атаки. 18 июля 2026 года Московская область также подверглась атаке БПЛА, пострадали 26 человек, 24 из них — на складе Wildberries в Электростали, еще двое в Ногинске на нефтебазе. Тогда же сообщалось об атаках на логистические комплексы RWB в Подмосковье и Тамбовской области, где в Котовске погибли семь человек и пострадали 24.