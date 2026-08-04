Промпроизводство в Кузбассе снизилось в первом полугодии 2026 года на 3,6%

В январе—июне 2026 года промышленное производство в Кузбассе снизилось на 3,6% к уровню первого полугодия прошлого года. При этом, как сообщил Кемеровостат, оно выросло на 3,1% в июне в сравнении с тем же периодом 2025-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В первом полугодии этого года нарастили объемы такие отрасли кузбасской индустрии, как ремонт и монтаж машин и оборудования (+17,2%), производство прочих транспортных средств (+17,2%), выпуск лекарственных средств и материалов (+13,5%), производство бумаги и бумажных изделий (+3,7%), нефтепереработка и производство кокса (+1,4%).

Заметное снижение производства в первом полугодии допустили электромашиностроение (-37,4%), машиностроение (-33,9%), стройиндустрия (-18%), производство готовых металлоизделий (-17,9%) и металлургия (-10,9%). Производство и передача теплоэнергии увеличились на 1,8%, выработка и передача электроэнергии снизились на 1,9%.

Игорь Лавренков, Кемерово