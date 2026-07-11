Правительство выделило 4,3 млрд рублей пострадавшей от атак ВСУ туротрасли Крыма

Составлено ИИ-Ассистентъ

Поддержка туристической отрасли Крыма и Севастополя обусловлена снижением турпотока после начала специальной военной операции и закрытия аэропорта Симферополя. Правительство РФ в 2022 году выделило 1,6 млрд рублей на эти цели, а в 2023 году — 2 млрд рублей. По итогам 2022 года пассажиропоток железнодорожного транспорта в Крым увеличился вдвое, но это составило лишь 20% от числа пассажиров, перевезенных воздушным транспортом в 2021 году. В марте 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов попросил президента Владимира Путина выделить 2 млрд рублей на поддержку туротрасли, и эта просьба была поддержана. Власти Крыма и Севастополя регулярно выступают с запросами о выделении средств на поддержание туротрасли.

В 2023 году из резервного фонда правительства РФ было выделено около 2,7 млрд рублей на стимулирующие выплаты работникам туротрасли Крыма и Севастополя. В том же году глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что на поддержку турбизнеса в Крыму будет направлено 2,7 млрд рублей из средств, полученных от продажи иностранных активов. Эти выплаты, как правило, составляют четыре МРОТ на каждого сотрудника при условии сохранения не менее 80% штата, что помогает сохранить рабочие места и стимулирует легализацию бизнеса. В 2024 году на поддержку малого бизнеса в Крыму, включая значительную часть субсидий для туристического бизнеса, было направлено 13,5 млрд рублей.

Несмотря на сложности, связанные с логистическими проблемами и снижением турпотока, власти Крыма и Севастополя активно ищут новые пути развития. Например, в 2024 году Крым ожидает инвестиции в основной капитал на уровне 226,5 млрд рублей, что, по прогнозам, увеличит выпуск товаров и услуг и валовой региональный продукт. Также планируется, что с 2025 года Крым и другие регионы смогут получать федеральные субсидии на строительство инфраструктуры для круглогодичных курортов и развитие туристических кластеров в рамках новой федеральной программы «Развитие туризма».