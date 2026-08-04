Пожар на складе Wildberries под Владимиром потушили спустя почти сутки

Открытое горение в складском комплексе, атакованном БПЛА во Владимирской области, полностью ликвидировано. Пожар был потушен к полуночи 4 августа, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

ВСУ с помощью беспилотников ударили по владимирскому складу Wildberries 3 августа. Пострадали четыре человека, включая жителей соседнего населенного пункта. Площадь пожара достигала 100 тыс. кв. м. Для тушения огня задействовали более 200 пожарных и вертолет Ми-8. Следственный комитет России возбудил дело о теракте.