Жители Челябинской области потратили на услуги 195,5 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года жители Челябинской области потратили на платные услуги более 195,5 млрд рублей. По данным Челябинскстата, за год рынок вырос на 0,9%. Однако этот показатель оказался заметно ниже общероссийских темпов роста, которые составили 2,6%. Основная часть трат населения традиционно пришлась на коммунальные платежи, которые занимают почти четверть всех расходов в этой сфере. Также значительную долю в структуре платных услуг сохраняют бытовое обслуживание и телекоммуникации.

Наиболее активно в регионе рос спрос на услуги курьерской доставки, объем которых увеличился на 10,6%, и на услуги связи, прибавившие за полгода 3%. Также челябинцы стали немного больше платить за образование, медицину и занятия спортом.

В то же время аналитики статистического ведомства зафиксировали резкое падение интереса к ветеринарным клиникам: объем услуг врачей для животных сократился сразу на 20,6%. Кроме того, на 17% упали расходы населения на оплату услуг по уходу за пожилыми людьми и инвалидами.

Среди регионов Уральского федерального округа Челябинская область показала одну из самых слабых динамик роста. По темпам развития рынка услуг Южный Урал идет вровень со Свердловской областью, но значительно уступает соседней Курганской области и лидеру округа — Тюменской области, где объем платных услуг населению за полгода вырос почти на 5%.

Евгений Рыженьков