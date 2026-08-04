Пожарную опасность в Челябинской области продлили до 7 августа

С 4 по 7 августа в юго-восточных районах Челябинской области сохранится высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса), сообщает региональный Гидрометцентр.

Последние несколько дней регион находился в зоне действия циклона: ливни и шквалистый ветер до 25 м/с привели к росту уровня воды в реках. Однако на юго-востоке области почва и лесные массивы сохраняют высокую степень пожарной нагрузки. В МЧС напоминают о запрете на использование открытого огня в лесах.

Евгений Рыженьков