Строительная готовность красноярского метро составляет 33%

Строительство линии метрополитена в Красноярске завершено только на треть. Об этом губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил президенту Владимиру Путину 3 августа в ходе их рабочей встречи в столице региона.

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Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. «Там есть определенные сложности, но на сегодня, что очень важно, проектная документация разработана полностью, заключение государственной экспертизы мы получили, 33% готовность»,— сказал господин Котюков. На сайте красноярского правительства в сообщении по итогам встречи также указывается, что котлованы и притоннельные сооружения готовы на 58%.

При этом работа над документацией не закончена. По словам главы региона, «сейчас наши подрядные организации с этими документами знакомятся, выдают свои предложения, замечания».

Господин Котюков не стал называть год окончания строительства. Владимир Путин высказал надежду на то, чтобы проект «закончился в наше время».

В 2021 году вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с Александром Уссом, тогда занимавшем пост губернатора Красноярского края, заявил, что метрополитен начнет работу в 2025 году.

Валерий Лавский