В Приангарье продолжаются поиски пропавшего с радаров самолета Cessna

В Иркутской области продолжаются поиски пропавшего самолета Cessna 182. «В ближайшее время из Якутии для поисков направится самолет. Утром к поиску борта подключатся два вертолета»,— написал в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Самолет Cessna 182, который вел патрулирование лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, пропал накануне. На его борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. По информации главы региона, вчера в 20:50 борт должен был вернуться в поселок Мама, откуда днем вылетел на патрулирование. Согласно данным трекера, экипаж осмотрел пожар в Бодайбинском лесничестве, после чего направился в сторону Бодайбо. Сделав круг над городом, он ушел на юго-восток. Последние координаты фиксировались в 13:58.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Илья Николаев