Теннисистка Лютова после победы в дебютном турнире поднялась на 103 позиции в рейтинге WTA

16-летняя россиянка Кристина Лютова после победы в теннисном турнире WTA в Мемфисе поднялась с 229-й на 126-ю строчку мирового рейтинга. Турнир в Мемфисе был первым в ее карьере.

1 августа Лютова со счетом 7:5, 6:1 обыграла американку Эльвину Алиеву в полуфинале турнира категории WTA 250. Она стала первой спортсменкой, которая родилась в 2010-х годах и вышла в финал турнира WTA. На следующий день в финале она обыграла чешку Дарью Видьманову со счетом 1:6, 6:1, 6:3.

После победы в турнире WTA на счету Кристины Лютовой стало 604 очка.

Кристина Лютова стала самой молодой обладательницей титула WTA. Она также стала первой теннисисткой, родившейся в 2010-х годах, которой удалось победить в финале турнира.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дебют для книги рекордов».