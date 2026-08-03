Дебют для книги рекордов

Сенсационной победой россиянки Кристины Лютовой завершился The Memphis Classic — турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $283 тыс., проходивший в американском Мемфисе. 16-летняя теннисистка в финале обыграла в трех сетах представительницу Чехии Дарью Видьманову и стала самой молодой действующей обладательницей титула WTA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победив в Мемфисе, Кристина Лютова стала третьей — вслед за Динарой Сафиной и Марией Шараповой — 16-летней российской обладательницей титула WTA

Фото: Justin Ford / Getty Images Победив в Мемфисе, Кристина Лютова стала третьей — вслед за Динарой Сафиной и Марией Шараповой — 16-летней российской обладательницей титула WTA

Фото: Justin Ford / Getty Images

Небольшой турнир в Мемфисе, который ввиду своего незначительного статуса и, мягко говоря, не самого звездного состава участниц имел все шансы остаться практически незамеченным, подарил одно из самых громких открытий нынешнего теннисного сезона. Его победительницей стала Кристина Лютова — 16-летняя россиянка, находившаяся перед стартом в мировом рейтинге лишь на 229-м месте и впервые попавшая в основную сетку состязания WTA, преодолев квалификацию.

На пути к триумфу Лютова сломила сопротивление пяти соперниц, находившихся в классификации WTA заметно выше нее. Первой на пути россиянки оказалась соотечественница — 19-я ракетка мира Екатерина Александрова, которая в конце третьей партии после трех с лишним часов борьбы потеряла сознание на 34-градусной жаре, а последней — 119-я ракетка мира Дарья Видьманова, бывшая москвичка, с 2016 года представляющая Чехию. Финал продолжался ровно два часа. Уступив первый сет, Лютова использовала глубокий спад, случившийся в игре Видьмановой, и на всех парах устремилась к победе. Начиная со счета 1:1 во втором сете она взяла девять геймов подряд, в восьмом гейме третьей партии не использовала три матчбола, но в итоге выиграла ровно за два часа — 1:6, 6:1, 6:3. «Эта победа значит для меня очень много,— сказала после окончания матча счастливая Лютова, которая с трудом сдерживала эмоции.— Надеюсь оставаться здоровой, буду работать над достижением своих целей».

О самых высоких целях молодой теннисистки, которая в свое время занималась на кортах московской теннисной школы «Олимпиец», а несколько лет назад уехала в США и сейчас тренируется в Академии Виталия Горина неподалеку от Сиэтла, детально рассуждать преждевременно.

Но результаты талантливой девушки говорят сами за себя. В 2022 году она выиграла престижный детский турнир Orange Bowl в возрастной категории до 12 лет, а уже в следующем сезоне стала сильнейшей на USTA National Championships — турнире, который проводит Американская теннисная ассоциация среди спортсменок до 16 лет. В этом году с февраля по июнь Лютова победила на трех состязаниях Women’s World Tennis (профессиональная серия более низкого уровня), которые проходят под эгидой World Tennis (это новое название Международной федерации тенниса), а теперь последовал очень заметный успех в Мемфисе. Лютова не только сразу поднялась в рейтинге на 126-е место, но и оказалась на данный момент самой юной действующей обладательницей титула WTA.

В основе успехов Лютовой — надежный и достаточно агрессивный теннис на задней линии, который она разбавляет элементами тенниса юниорского, часто пытаясь разыгрывать важные очки, посылая мяч по высокой траектории и избегая тем самым чрезмерного риска. Кроме того, в Мемфисе россиянка продемонстрировала завидную психологическую стабильность, нередко свойственную спортсменам, находящимся в молодом возрасте, когда нечего терять. Резервы Лютовой тоже очевидны. Ей предстоит еще много работы над скоростью подачи и игрой у сетки, куда она выходит довольно редко.

Но даже с этими недочетами Лютова оказалась второй в списке самых юных теннисисток, взявших титул на своем дебютном турнире WTA. Младше нее там лишь хорватка Мирьяна Лючич, победившая в Боле в 1997 году в возрасте 15 лет. Если же учитывать период с 2001 года и брать не только дебюты, то более молодыми трофеи завоевывали пять спортсменок, включая двух будущих российских первых ракеток мира. Динара Сафина в 2002 году в Сопоте и Мария Шарапова в 2003 году в Токио также побеждали в 16 лет, но будучи чуть младше Лютовой. Рекордcменкой же XXI века остается чешка Николь Вайдишова, которая стала сильнейшей в 2004 году в Ванкувере в 15 лет, а позже входила в топ-10 и дважды играла в полуфиналах турниров Большого шлема. Также 15-летними титулы брали нынешняя четвертая ракетка мира американка Коко Гауфф (Линц, 2019 год) и австрийка Тамира Пашек (Порторож, 2006 год).

Евгений Федяков