Корпорации взяли краткосрочный отпуск

Июль на рынке публичных заимствований оказался худшим за последние пять месяцев. По данным Cbonds, корпоративные эмитенты привлекли всего 640 млрд руб., это на 27% меньше, чем годом ранее. Кроме того, впервые с февраля объем размещений оказался меньше объема погашений. Эмитенты снизили активность на фоне ужесточившейся политики Банка России. С учетом значительных погашений и оферт во втором полугодии объемы рынка в ближайшие месяцы могут восстановиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

По данным Cbonds, в июле 2026 года корпоративные заемщики резко сократили активность на внутреннем рынке долга. За месяц они завершили 128 размещений облигаций на сумму 640 млрд руб. Это почти на 40% ниже результата июня и на 27% меньше, чем в июле 2025 года.

Кроме того, впервые с февраля объем размещений уступил объему погашений. По данным Cbonds, в июле эмитенты погасили и выкупили в рамках оферт облигации на 817 млрд руб. Управляющий директор—начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров оценивает ситуацию как результат временного совпадения крупного объема погашений и слабой активности на первичном рынке, а не как свидетельство того, что компании начали масштабно снижать долговую нагрузку. «Высокая стоимость денег заставляет бизнес осторожнее подходить к новым инвестициям и заимствованиям»,— отмечает он.

Вместе с тем в первом полугодии эмитенты привлекли 4,9 трлн руб., на 15% улучшив результат аналогичного периода 2025 года и на 16,2% превысив объем погашений. Как отмечает Эдуард Джабаров, многие предпочли не откладывать размещения и заранее закрыли потребность в финансировании. Кроме того, эмитенты осторожничали в преддверии июльского заседания Банка России. В июне регулятор снизил ставку на 0,25 п. п., до 14,25%, тогда как рынок ожидал снижения на 0,5 п. п. С учетом роста инфляции в июне на фоне роста цен на топливо аналитики рассчитывали, что на июльском заседании регулятор сохранит ставку на неизменном уровне. Как итог в преддверии заседания на рынке резко сократилось число размещений (см. “Ъ” от 27 июля). К этому времени прекратил размещать гособлигации и Минфин (см. “Ъ” от 21 июля).

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В таких условиях крупные эмитенты отдавали предпочтение размещениям облигаций с переменным купоном (флоатерам). По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, за месяц состоялось 18 таких выпусков на более чем 342 млрд руб.

«Размещения облигаций с плавающим купоном эмитентов первого эшелона проходили у более 60% рыночных сделок с увеличением объема предложения. Причем в 100% рыночных сделок спред к ключевой ставке снизился на 10–30 б. п., до 110–150 б. п.»,— отмечает эксперт.

Но, несмотря на высокий интерес к таким инструментам, спрос участников стал более избирательным. «Несколько месяцев назад рынок был готов покупать практически любой качественный флоатер, сейчас инвесторы внимательнее смотрят на кредитное качество эмитента, срок обращения и размер премии. Поэтому не каждое размещение получает высокий спрос»,— отмечает он.

Решение Банка России в конце июля снизить ключевую ставку на 0,25 п. п., до 14%, будет способствовать оживлению рынка. Аналитики ждали сохранения ставки, но после мягкого решения регулятора доходности среднесрочных и долгосрочных гособлигаций снизились до 14,8–15,6% годовых. Как отмечает руководитель отдела публичного анализа облигаций Совкомбанка Арсений Автухов, активность на первичном рынке начала восстанавливаться. Начальник управления долгового капитала Альфа-банка Артем Стариков заявил, что пайплайн новых сделок на август—сентябрь выглядит довольно крепким, чему способствует и объем погашений более 7 трлн руб. во втором полугодии. «На рынке сохраняется значительный объем ликвидности, а крупные погашения формируют спрос на новые инструменты со стороны инвесторов. Поэтому качественные заемщики смогут успешно размещаться, прежде всего с флоатерами и короткими выпусками с фиксированным купоном»,— резюмировал господин Джабаров.

Виталий Гайдаев