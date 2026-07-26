Корпоративная придержка

За минувшую неделю состоялось лишь два размещения корпоративных облигаций на сумму 53 млрд руб., что в пять раз меньше результата недельной давности. Эмитенты и инвесторы следуют за Минфином, временно прервавшим размещение ОФЗ из-за роста доходности гособлигаций. Последнее (и более мягкое, чем ожидалось) решение ЦБ по ставке может оживить первичный рынок облигаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На минувшей неделе российские эмитенты резко сократили привлечения на долговом рынке. За пять дней состоялись публичные размещения лишь двух эмитентов — «Газпром капитал» (на 50 млрд руб.) и «РВК-Инвест» (на 3 млрд руб.). По данным главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, неделей ранее десять эмитентов провели 11 рыночных размещений суммарным объемом свыше 275 млрд руб. Текущая активность эмитентов оказалась даже ниже, чем была в январе, сезонно самом слабом месяце, когда компании проводили три-пять публичных размещений в неделю.

Снижение активности произошло на фоне резкого роста доходностей гособлигаций, произошедшего после июньского заседания Банка России. Тогда регулятор сократил шаг снижения ключевой ставки (КС) с 0,5 п. п. до 0,25 п. п.

За месяц после этого решения доходности гособлигаций срочностью свыше двух лет выросли в среднем на 1,6 п. п., до 15–16,7% годовых, вернувшись к значениям мая 2025 года. В этих условиях после череды отмены текущих аукционов по размещению ОФЗ Минфин принял решение приостановить их проведение на неопределенное время (см. “Ъ” от 21 июля).

Все это отразилось и на сегменте корпоративных облигаций. «Инвесторы закладывают повышенную премию за процентный риск, а эмитенты не готовы фиксировать новую стоимость фондирования»,— отмечает старший портфельный управляющий УК «Первая» Александр Евдокимов. Основной объем выпусков с начала этого месяца уже проходил в формате облигаций с переменным купоном. «Объем рыночных размещений облигаций с фиксированной ставкой за неполный месяц снизился более чем в два раза, выпусков с переменной ставкой — примерно на 20% по сравнению с июнем»,— отмечает начальник управления рынков капитала Сбербанка Эдуард Джабаров.

3,75 триллиона рублей составил объем рыночных размещений корпоративных облигаций в первой половине 2026 года

Решение Минфина о приостановке аукционов позитивно отразилось на вторичном рынке госбумаг. К концу минувшей недели доходности гособлигаций снизились на 0,5 п. п., до 14,6–16,2% годовых. Однако активность корпоративных эмитентов не выросла, так как предстояло еще одно заседание Банка России, которое могло стать первым более чем за год. По его итогам ставка могла остаться на неизменном уровне.

«В условиях неопределенности многие инвесторы и эмитенты воздерживались от каких-либо решений, в том числе в части первичных размещений»,— отмечает директор департамента рынков капитала Совкомбанка Никита Реук.

Однако в минувшую пятницу Банк России в очередной раз принял решение, которое не совпало с ожиданиями рынка, снизив ставку еще на 0,25 п. п., до 14%. Одновременно ЦБ повысил прогнозы по инфляции с 4,5–5% до 6–7% и средней ключевой ставке — с 14–14,5% до 14,5–14,6%. Причем на 2027 год прогноз по ставке был повышен более значительно — с 8–10% до 10,5–12,5%.

В целом это должно оживить первичный рынок, в том числе на фоне планов Минфина размещать гособлигации с плавающим купном (были зарегистрированы два выпуска на 1,5 трлн руб.). Как считает господин Джабаров, «в условиях преобладания проинфляционных рисков флоатеры останутся ключевым инструментом на публичном рынке на горизонте ближайших месяцев». При этом, по его оценке, такая ситуация создает «предпосылки для умеренного роста спредов к КС по облигациям корпоративных заемщиков».

Виталий Гайдаев