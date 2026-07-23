Селлерам пропишут успокоительное

Бизнес-организации начали обращаться в правительство с просьбами о выработке единых механизмов поддержки селлеров, пострадавших от ограничений в работе складов маркетплейсов, как это произошло после атак на объекты Wildberries. Помимо прямых выплат, предприниматели рассчитывают на кредитные каникулы, мораторий на штрафы и смягчение условий работы с маркетплейсами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ассоциация представителей электронной торговли (АПЭТ) обратилась к главе Минэкономики Максиму Решетникову с предложением создать механизм подтверждения статуса предпринимателей, пострадавших от ограничений работы инфраструктуры маркетплейсов. Об этом говорится в тексте письма от 22 июля (есть у “Ъ”). Организация считает целесообразным создать единые механизмы защитных мер, а также взаимодействия властей, цифровых платформ и предпринимателей при масштабных ограничениях.

В Минэкономики “Ъ” пояснили, что министерство всегда прорабатывает поступающие предложения и возможные решения, направленные на поддержку предпринимателей, особенно — оказавшихся в непростой ситуации. В RWB (Wildberries) “Ъ” заявили, что поддерживают идею системных механизмов для решения экстренных ситуаций на госуровне: масштабные чрезвычайные происшествия затрагивают многих предпринимателей. Полностью решить их самостоятельно бизнес не может. В «Яндекс Маркете» “Ъ” оперативно не ответили. В Ozon от комментариев отказались.

Обращение АПЭТ было направлено после атак БПЛА на логистическую инфраструктуру RWB.

Только в конце июля ими оказались затронуты 552 тыс. кв. м, или 10% мощностей компаний, приостановили работу 444 тыс. кв. м, или 8% (см. “Ъ” от 22 июля). Селлеры стали одной из пострадавших сторон. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что только на складах в Электростали и Котовске на момент пожара были товары совокупной розничной стоимостью 250 млрд руб. В общей сложности товарные остатки на объектах RWB на начало июля могли быть у 289,2 тыс. продавцов. У 225,6 тыс. — в том числе на пострадавших складах.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых оценивает совокупную стоимость уничтоженных товаров в 250–290 млрд руб. Эксперт отмечает, что с потерями селлеры столкнулись в преддверии высокого сентябрьского сезона. «Наибольшее число пострадавших предпринимателей на складах в Электростали и Краснодаре»,— говорит господин Молодых.

Максим Решетников, глава Минэкономики, май 2026 года: Платформенная экономика — это миллион компаний, которые по большому счету зависят от десятка платформ.

Инициатива АПЭТ, по словам собеседника “Ъ” на рынке онлайн-торговли,— часть масштабной кампании федеральных властей по сбору предложений относительно мер поддержки селлеров. Ассоциация участников рынка электронной коммерции ранее обращалась в Минфин и ФНС с предложениями, включающими отсрочку платежей для пострадавших продавцов.

Член общественного совета при ФАС Алексей Кожевников говорит, что свои обращения сейчас готовят многие организации. Он связывает это с опасениями предпринимательского сообщества: люди хотят понимать, когда и в каком объеме получат выплаты.

Важным вопросом эксперт называет участие в процессе правительства. Президент Ассоциации цифровых платформ Ораз Дурдыев убежден, что речь должна идти о совместном обсуждении мер поддержки бизнеса с участием селлеров, отраслевых союзов, платформ, профильных министерств и ведомств.

RWB представила меры поддержки селлеров вечером 22 июля. 88 тыс. продавцов должны были получить первые выплаты в тот же день. Рассчитывать их компания пообещала по специальной формуле, которую планируется опубликовать позднее. Для среднего и крупного бизнеса речь пойдет о симуляторе продаж. Алексей Кожевников говорит, что пока оценивать размер компенсаций сложно — далеко не все продавцы успели их получить.

Руководитель АПЭТ Алексей Москаленко считает, что меры поддержки селлеров могут включать возможность реструктуризации кредитов. 60% продавцов оперируют заемными деньгами и при остановке продаж сталкиваются с реальным риском банкротств, говорит господин Молодых. Хорошей идеей он находит кредитные каникулы на срок до полугода, а также перенос сроков уплаты налогов. У бизнеса остается потребность в поддержке и от самих платформ, считают в «МоемСкладе». Это может быть, например, снижение комиссий, стоимости логистики, упрощение вывоза товаров.

В «МоемСкладе» добавляют, что сейчас вести отгрузку товаров со своего склада при продажах через маркетплейсы для селлеров на 5–10% дороже, чем при участии платформ. В организации считают целесообразным выровнять условия: это может стимулировать перераспределение рисков. В банке «Точка» добавляют, что из-за длительного срока доставки товары со складов селлеров пессимизируются в выдаче.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова