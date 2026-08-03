Главная тема этой недели для российского валютного рынка — решение Минфина по операциям в рамках бюджетного правила. В среду, в 12:00, ведомство объявит параметры валютных операций на август. Ожидается, что объем покупок валюты останется примерно на уровне июля. Во всяком случае, Минфин, исходя из параметров бюджетного правила и сложившихся цен на нефть, должен сохранить покупки валюты на внутреннем рынке. Это первое событие, которое будет существенно влиять на внутренний российский валютный рынок. Второе событие — это операции российского Центробанка с ликвидностью. Что это означает для инвесторов? Куда вложить более 1 млн руб.? Об этом — в новом выпуске «Идеи на миллион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ Фото: Александр Шпаковский / Коммерсантъ

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов: 4 августа ЦБ проведет аукционы РЕПО, и объем предоставленной рублевой ликвидности напрямую повлияет на валютный рынок. Чем больше рублей поступит в систему, тем сильнее давление на курс рубля. Если же сохранится дефицит ликвидности, это, наоборот, будет сдерживать его ослабление. Еще один важный фактор — дивидендные выплаты российских компаний. Часть этих средств может пойти на рынок недвижимости, часть — в золото, часть — на покупку валюты, что также окажет давление на рубль. Мы уже видим, что юань преодолел уровень 11,85 руб., а сейчас торгуется около 11,93. Следующее важное сопротивление — 12,20–12,25 руб. Если рынок пройдет и этот уровень, возможности для дальнейшего ослабления рубля существенно расширятся. Снижение курса рубля поддержит экспортеров и рынок акций, но окажет давление на рынок облигаций. Если доходности продолжат расти, текущий подъем фондового рынка вряд ли окажется устойчивым.

Полная версия программы: