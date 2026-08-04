«Будем ждать осени»

В июле 2026 года уровень воды в Ладоге заметно снизился. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) озеро обмелело на 90 см относительно нормы. О том почему так произошло, насколько это явление уникально и какие последствия несет для экосистемы «Ъ Северо-Запад», рассказал кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института озероведения РАН (ИНОЗ РАН) Сергей Каретников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Старший научный сотрудник Института озероведения РАН Сергей Каретников

Фото: из личного архива Старший научный сотрудник Института озероведения РАН Сергей Каретников

Фото: из личного архива

В природе все носит цикличный характер. Начиная с 2017 года в регионе, где расположено Ладожское озеро, начался маловодный период, проявившийся в постепенном из года в год понижении уровня озера. Весной и летом этого года мы делали объезды рек, впадающих в Ладогу, и видели, что все они имеют очень низкий уровень, то есть по ним течет очень мало воды. Связано это с тем, что, несмотря на нормальную снежную зиму, земля была непромерзшая и вода довольно быстро впиталась в грунт. Поэтому даже весной большого половодья не наблюдалось. Просто пополнились грунтовые водные запасы, которые будут в течение длительного периода разгружаться через родники в реках или в самом озере.

К тому же все крупные реки, которые впадают в Ладогу (Вуокса, Волхов и Свирь) зарегулированы. На них расположены ГЭС, запасающие воду для нужд энергетики. Эти запасы придерживаются, чтобы станции могли работать во время летней межени (ежегодно повторяющийся период низкой водности и минимального уровня воды в реках, который длится от окончания весеннего половодья до осенних дождей или заморозков.— «Ъ Северо-Запад») в нормальном режиме. Ну а малые реки текут без должного наполнения.

Ситуация не является экстремальной и происходила неоднократно, но все же в целом явление можно назвать уникальным. Нормой считается уровень воды в Ладоге в пределах 490 см. Очень низким уровень был в 1921 году — 340 см, в 1940-м — 353 см, в 2003-м — 333 см, то есть опускался больше чем на метр.

Что касается последствий «обмеления» озера, то могу сказать, что сток реки Невы несколько уменьшенный, но в пределах допустимого. Нева свое возьмет и протечет как надо, потому что там очень маленькие колебания расхода в зависимости от уровня в Ладоге.

Вероятно, сейчас с проблемами может столкнуться судоходство, так как подход к крупным рекам типа Волхова и Свири со стороны Ладожского озера проходит по прорытым в озерном дне каналам, а снижение уровня воды на метр создает трудности передвижения по ним судов и может потребовать дополнительных финансовых затрат.

А так будем ждать осени. Пройдут большие дожди — и воды в Ладоге станет больше.

Подготовил Владимир Колодчук