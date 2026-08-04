«Будем ждать осени»
Научный сотрудник Института озероведения РАН Сергей Каретников про обмеление Ладоги
В июле 2026 года уровень воды в Ладоге заметно снизился. По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) озеро обмелело на 90 см относительно нормы. О том почему так произошло, насколько это явление уникально и какие последствия несет для экосистемы «Ъ Северо-Запад», рассказал кандидат географических наук, старший научный сотрудник Института озероведения РАН (ИНОЗ РАН) Сергей Каретников.
Старший научный сотрудник Института озероведения РАН Сергей Каретников
Фото: из личного архива
В природе все носит цикличный характер. Начиная с 2017 года в регионе, где расположено Ладожское озеро, начался маловодный период, проявившийся в постепенном из года в год понижении уровня озера. Весной и летом этого года мы делали объезды рек, впадающих в Ладогу, и видели, что все они имеют очень низкий уровень, то есть по ним течет очень мало воды. Связано это с тем, что, несмотря на нормальную снежную зиму, земля была непромерзшая и вода довольно быстро впиталась в грунт. Поэтому даже весной большого половодья не наблюдалось. Просто пополнились грунтовые водные запасы, которые будут в течение длительного периода разгружаться через родники в реках или в самом озере.
К тому же все крупные реки, которые впадают в Ладогу (Вуокса, Волхов и Свирь) зарегулированы. На них расположены ГЭС, запасающие воду для нужд энергетики. Эти запасы придерживаются, чтобы станции могли работать во время летней межени (ежегодно повторяющийся период низкой водности и минимального уровня воды в реках, который длится от окончания весеннего половодья до осенних дождей или заморозков.— «Ъ Северо-Запад») в нормальном режиме. Ну а малые реки текут без должного наполнения.
Ситуация не является экстремальной и происходила неоднократно, но все же в целом явление можно назвать уникальным. Нормой считается уровень воды в Ладоге в пределах 490 см. Очень низким уровень был в 1921 году — 340 см, в 1940-м — 353 см, в 2003-м — 333 см, то есть опускался больше чем на метр.
Что касается последствий «обмеления» озера, то могу сказать, что сток реки Невы несколько уменьшенный, но в пределах допустимого. Нева свое возьмет и протечет как надо, потому что там очень маленькие колебания расхода в зависимости от уровня в Ладоге.
Вероятно, сейчас с проблемами может столкнуться судоходство, так как подход к крупным рекам типа Волхова и Свири со стороны Ладожского озера проходит по прорытым в озерном дне каналам, а снижение уровня воды на метр создает трудности передвижения по ним судов и может потребовать дополнительных финансовых затрат.
А так будем ждать осени. Пройдут большие дожди — и воды в Ладоге станет больше.