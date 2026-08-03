«Ощущается дефицит сильных личностей»

Рейтинги партии Фридриха Мерца продолжают падать. Правящий блок ХДС/ХСС рискует проиграть предстоящие выборы в восточных землях. В этом случае, действующий канцлер рискует окончательно потерять доверие избирателей и соратников. Тем не менее, по мнению социологов, отставка главы правительства Германии пока не выглядит очевидной. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что шансы Мерца «устоять» невысоки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

Дела Фридриха Мерца складываются совсем не лучшим образом. Главная проблема — действующий канцлер не смог обуздать «Альтернативу для Германии». Рейтинги ультраправых приблизились к 29%, тогда как правящий консервативный блок ХДС/ХСС потерял лидерство и набирает на сегодня максимум 22% голосов избирателей. Причины — компромиссы с левыми, лозунги вместо реальных дел, провалы кадровой политики. Собственно, главное — это проблема мигрантов — Мерц обещал ее решить, но не решил. Правда, в этом не совсем его вина: левые провалили жесткую версию соответствующего закона в Бундестаге, в частности, о том, чтобы не пускать нелегалов без документов в страну, разворачивать их прямо на границе и высылать при малейшем правонарушении.

Борцы за мультикультурализм и всеобщую терпимость все это смягчили — результат налицо. Но мы не будем подробно погружаться во внутренние проблемы Федеративной республики Германии. Как может измениться политика все еще лидера ЕС применительно к России и Украине? АДГ, которую называют откровенно пророссийской и антиукраинской партией, как было сказано выше, набирает популярность, особенно в восточных землях. Даже если они не войдут в правительство, все равно они будут влиять на политику государства.

Если учитывать тот факт, что во Франции у правых также велики шансы взять власть, все это может сказаться на общеевропейском курсе. Западный мир продолжает лихорадить. Нет сильных политиков, тех, что могли кулаком по столу стукнуть. Не только на Западе, во всем мире ощущается дефицит сильных личностей. Времена нынче такие, вернее сказать, это последствия общей расслабленности. Слишком долго в относительном мире жили. Но как бы то ни было, поддержка Украины Европой и Германией, в частности, в любом случае продолжится. По крайней мере, в обозримой перспективе.

А что будет дальше? Сейчас время такое, что вперед лучше не загадывать. Хотя постоянно поддерживать Киев просто физически невозможно. Так что помощь неизбежно будет сокращаться, а требования переговоров зазвучат все громче. Тем не менее Мерц пока что никуда не уходит. У него есть еще шансы. Впереди выборы на востоке, если АДГ удастся остановить. Все может быть и не так плохо. Так что подождем.

Дмитрий Дризе