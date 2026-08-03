Трамп сдаст инсайдерам за деньги

Truth Social запустила продажи ускоренного доступа к постам Дональда Трампа. Желающие быстрее остальных ознакомиться с его твитами заплатят за месячную подписку $100 тыс., сообщили в компании Trump Media.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial

Клиенты увидят публикации за миллисекунды до их выхода в публичном профиле президента. В Trump Media уточнили, что еще до запуска сервиса несколько крупных клиентов забронировали себе новый функционал. При этом компания готовит продукты разных ценовых сегментов. Например, вскоре на платформе появится демо-подписка за $60 тыс. в месяц.

Эксперты считают, что бизнес-модель Трампа нарушает закон об инсайдерской торговле. Акционерам обещают «эксклюзивы». Такие трейдеры получат несправедливое преимущество, говорит частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков:

«Дональд Трамп запускает себя в очень сложную зону взаимоотношений с американским законом. Если он начинает непосредственно влиять своими заявлениями на поведение инвесторов на бирже, то, по сути дела, станет манипулятором трейдеров. За счет этого он сформирует некий спекулятивный момент, который предусмотрен в том числе законом об инсайдерстве в Соединенных Штатах.

Если люди платят за это деньги, то он, как государственный человек, получает возможность зарабатывать на своих заявлениях.

А это уже является незаконным доходом и поводом даже для импичмента. Может быть, в законодательстве есть какая-то лазейка, но на первый взгляд это просто какое-то безумие. Но адвокаты главы Белого дома аргументируют свою позицию тем, что предоставляют информацию всем желающим, просто для этого нужно заплатить определенную сумму.

Дело в том, что публикация в свободной сети, к которой все имеют доступ, вроде как не является манипуляцией рынка. То есть государственный человек просто высказывает свое мнение через официальный аккаунт, и все могут этими данными воспользоваться. Но если идет прямая продажа опережающих постов президента на очень серьезные темы, которые влияют на рыночную ситуацию, то это уже непосредственная реализация должностных возможностей этого человека».

Демократы уверены, что Трамп нарушил закон о ценных бумагах от 2012 года. Он запрещает президенту и другим высокопоставленным чиновникам торговать на бирже, используя инсайдерскую информацию. Юристы Трампа парируют обвинения тем, что схема с платной подпиской была заявлена открыто. Более того, посты президента — это общедоступные тексты, полагают адвокаты. Но все же это нарушение закона, заявил “Ъ FM” бывший помощник сенатора штата Нью-Йорк и советник Демократической партии Антон Конев.:

«Конечно же, это инсайдерская информация. В основном вся администрация Трампа использует свои позиции для обогащения. Новое предложение — еще один способ сложившейся системы. Это совершенно нелегально, но, к сожалению, у Трампа сейчас полный контроль правительства на всех уровнях. Не всегда его поддерживает Верховный суд, но большинство кейсов одобряет. Также ему содействуют Сенат и Конгресс — у его сторонников большинство. Люди, которые идут против президента США, обычно платят за это проигрышем. Несогласные очень опасаются против него что-то сказать».

Трампа атакуют его противники на промежуточных выборах, отметил в беседе с “Ъ FM” кандидат в Сенат от Республиканской партии от штата Огайо Михаил Альтерман.:

«Это не первый раз, когда Трамп делает так, чтобы у демократов головы чуть-чуть разболелись. Сторонники Демократической партии держат подавляющее большинство учреждений и СМИ под своим контролем. Через эти средства информации они, конечно, пошумят, а потом отвлекут своих зрителей и слушателей на другие фальшивые скандалы.

Все это происходит в преддверии выборов, которые демократы исторически должны выигрывать.

Но они настолько экстремальные, настолько левые, настолько коммунисты, что слова Трампа о вознаграждениях за свои посты — это мелочи, на которые совсем нет смысла обращать внимание».

По подсчетам Associated Press, всего три подписчика в Truth Social удвоили бы годовую выручку Trump Media, которая в 2025 году составила почти $4 млн.

Леонид Пастернак