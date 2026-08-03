До 47 выросло число пострадавших при ударе БПЛА по Геленджику

По последним данным, при ударе БПЛА по Архипо-Осиповке в Геленджике пострадали 47 человек. Об этом сообщил мэр Алексей Богодистов. Погибли шесть человек, включая трех детей.

В больнице села Архипо-Осиповка развернули пункт первичной помощи пострадавшим. Сюда дополнительно прибыли городские врачи и медики из местного санатория. Господин Богодистов уточнил, что пациентов в тяжелом состоянии госпитализируют в городские медучреждения.

По данным Минздрава, четверо мирных жителей находятся в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал произошедшее терактом.

Никита Черненко