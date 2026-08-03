На Ямале зарегистрировано 145 очагов лесных пожаров на более 22 тыс. га

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) горят леса на площади 22,42 тыс. га, следует из ежедневного отчета ФБУ «Авиалесохрана». По обновленным данным на 11:00 3 августа, зарегистрировано 145 очагов.

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В учреждении объяснили обилие пожаров на Ямале и в соседнем Ханты-Мансийском автономном округе летними грозами. «Первая грозовая вспышка началась с конца июня и продолжалась в течение первой половины июля. Спад грозовой активности в регионах длился недолго, и уже в 20-х числах пришла новая волна»,— указано в сообщении. Продолжающиеся грозы усугубляют ситуацию, за 1 и 2 августа в лесах регионов возникло 105 новых пожаров.

В лесах Ямало-Ненецкого автономного округа введен режим чрезвычайной ситуации. В воскресенье в регионе прошло заседание комиссии по ЧС. Как заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, больше всего очагов в Красноселькупском районе, а наиболее крупные пожары — в Пуровском районе и Приуралье.

«Больше половины очагов спасатели ликвидируют в первые сутки. Режим ЧС позволяет нам оперативно направлять ресурсы туда, где они сейчас наиболее необходимы»,— сказал господин Артюхов.

К тушению пожаров привлекли 250 работников из регионов со стабильной пожарной обстановкой — Архангельской, Свердловской, Тюменской и Иркутской областей. Завтра, 4 августа, к ним присоединится еще 75 специалистов из Свердловской области и республики Карелия.

По данным Гидрометцентра, сейчас температура на Ямале составляет около 17 градусов тепла. Ведомство сообщает, что во вторник, 4 августа, ожидаются дожди. Максимальная температура в этот день составит 19 градусов.

Анна Капустина