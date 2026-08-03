Там за Ульяновском земля дубайская

Участку земли, за сохранение которого в качестве зеленой зоны общего пользования боролись жители Заволжского района Ульяновска, администрация города присвоила статус сквера. Это следует из ответов мэрии депутатам Ульяновской городской думы и заксобрания региона. В то же время в мэрии заметили, что не планируют инициировать изменения генплана, где этот участок предназначен под застройку. Ранее на этой территории самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал АО «Ил») планировал строительство четырех МКД жилкомплекса для авиастроителей. В руководстве авиазавода говорят, что их планы по строительству в этом месте жилкомплекса не изменились и остаются в силе, хотя пока эта тема отложена на неопределенный срок. Депутаты регионального парламента настаивают на необходимости возврата земель, отданных ранее в частные руки сомнительным образом, вместо застройки скверов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авиастроители предлагают городским властям вместо застройки сквера размещать МКД на расположенных рядом пустующих землях

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ Авиастроители предлагают городским властям вместо застройки сквера размещать МКД на расположенных рядом пустующих землях

Фото: Сергей Титов / Коммерсантъ

В июле вице-спикеру заксобрания Ульяновской области Дмитрию Грачеву на запрос о планах администрации Ульяновска по использованию земельного участка на территории сквера Антонова в Заволжском районе Ульяновска, где ранее планировалось возведение жилкомплекса из четырех многоквартирных домов (МКД), поступил ответ мэрии за подписью главы города Александра Болдакина.

Сквер имени авиаконструктора О. К. Антонова находится в микрорайоне Новый город (район авиастроителей), рядом с самолетостроительным заводом «Авиастар» (филиал АО «Ил»). Изначально по проекту он был запланирован в качестве буферной санитарно-защитной зоны между жилым массивом и производством. В апреле 2025 года, когда в сквере началась вырубка деревьев «под благоустройство», жители микрорайона узнали о планах строительства на части зеленой зоны (более четверти ее площади) жилкомплекса из четырех МКД. С апреля 2025 года авиастроители, протестующие против застройки сквера, еженедельно собирались на сходы граждан, на которые приглашали руководство города, но ни мэр, ни его заместители мероприятия не посещали. Несмотря на протесты, позднее у участка сквера, на котором планировался жилкомплекс, в новом генплане города, утвержденном в конце февраля 2026 года, изменили функционал с зеленой зоны общего пользования на зону жилой застройки.

Экозащитники не сдались и продолжили направлять в администрацию города, прокуратуру, Следственный комитет и в администрацию президента России обращения с требованиями не допустить строительства и сохранить буферную зону. Свои обращения также направляли и депутаты гордумы и регионального заксобрания.

В ответе Дмитрию Грачеву Александр Болдакин сообщил, что участки сквера находятся в собственности муниципального образования, разрешения на строительство на эти участки не выдавались и никаких заявлений о выдаче разрешений на строительство не поступало. Глава города также в своем ответе подчеркнул, что «в целях повышения качества городского пространства, дальнейшего развития озелененной территории» между проспектами Созидателей, Антонова, Генерала Тюленева и Академика Филатова «части данной территории с кадастровыми номерами 24:021102:1641 и 73:24:021102:939 придан статус сквера». В эту зону попал и спорный участок «зеленки». При этом в ответе мэра указанная площадь сквера составляет 97,137 тыс. кв. м, в то время как, согласно данным кадастровой карты, эти два участка составляют площадь 262,062 тыс. кв. м.

Аналогичный ответ, но за подписью начальника управления по благоустройству, поступил 17 июля и депутату гордумы Ульяновска Евгению Лисову, который после обращения к нему экозащитницы Елены Сергеевой также направлял запрос о судьбе этой зоны.

Экс-руководитель регионального управления Росприроднадзора, эколог и юрист Александр Каплин пояснил «Ъ», что статус сквера не причисляет автоматически участок к категории ООПТ, однако дает статус зеленой зоны общего пользования. По словам эксперта, после присвоения земельному участку статуса сквера далее следует внести соответствующие изменения в генплан, возвращающие участку 73:24:021102:1641 функционал зеленой зоны общего пользования.

На запрос «Ъ» администрация города не объяснила причины расхождений в площади участков, не ответила, каким конкретно документом участкам установлен статус сквера, также сообщила, что не имеет информации по поводу планируемых изменений генплана.

Советник управляющего директора АО «Ил», заместитель управляющего директора «Авиастара» Андрей Тюрин сообщил «Ъ», что планы завода по строительству жилкомплекса на этом участке сквера Антонова сохранились, «хотя окончательного понимания и решения, будет ли там строительство, пока нет».

Глава профильного комитета заксобрания, вице-спикер Дмитрий Грачев заметил, что если мэрия действительно приняла решение закрепить за спорным участком статус сквера, то его это радует, поскольку он уже неоднократно заявлял о недопустимости застройки этой зоны жилыми домами, в то время как совсем рядом, в километре от него, за проспектом Дружбы народов, зарастают лесом огромные территории, которые по старому генплану считались зоной перспективного развития города. По его мнению, надо искать законные способы возвращения этих земель городу или региону.

Как ранее сообщал «Ъ», более 800 га земель за проспектом Дружбы народов в новом генплане уже не фигурируют как зона перспективного развития города — большинство из этих земельных участков с 2011 года находятся в частной собственности. Как сообщил «Ъ» источник в областном правительстве, эти земли были приобретены группой компаний «Самарский деловой мир» (СДМ) Алексея Шаповалова (сам он в настоящее время, по сообщениям самарских СМИ, проживает в Дубае (ОАЭ). По словам собеседника, сейчас региональное минимущества совместно с прокуратурой рассматривают варианты возвращения земель.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда Ульяновской области, в настоящее время уже рассматривается иск заместителя областного прокурора к структурам, подконтрольным Алексею Шаповалову, о возвращении в собственность региона ряда земельных участков в Железнодорожном районе Ульяновска.

Сергей Титов, Ульяновск