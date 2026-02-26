План не обсуждается

Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров, отчитываясь перед областными депутатами о работе ведомства в 2025 году, заявил, что после устранения замечаний прокуратуры новый генплан Ульяновска готов в окончательном виде и будет подписан. Министр утверждает, что учтены «практически все замечания», и новые общественные обсуждения, по заявлению министра, уже не требуются. Депутаты высказали ряд замечаний по генплану и намерены теперь добиваться корректировок уже после вступления документа в силу.

В четверг в большом зале заксобрания Ульяновской области прошло совместное заседание трех комитетов (градостроительного, бюджетного и по госстроительству), на котором депутаты заслушали отчет министра имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олега Ягфарова об итогах деятельности министерства в 2025 году (Олег Ягфаров назначен на должность министра имущественных отношений и архитектуры в июне 2025 года, с 1 сентября 2025 года стал министром имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития региона).

Одним из важнейших вопросов, интересующих депутатов, был вопрос о ситуации с новым генпланом Ульяновска. Министр отметил, что ведомством было получено положительное заключение на генплан от Минэкономразвития РФ, затем проекты рассмотрены на нескольких заседаниях градостроительной комиссии и были рекомендованы к общественным обсуждениям (которые состоялись с опозданием на год). После обсуждений проект был направлен на согласование в прокуратуру, и 20 февраля было получено положительное заключение надзорного ведомства. «Таким образом, новый генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ) будут утверждены и опубликованы в ближайшее время»,— сказал министр (позднее стало известно, уже в четверг Олег Ягфаров подписал распоряжение об утверждении генплана и ПЗЗ).

Отвечая на вопросы депутатов, министр признался, что «генплан шел непросто и небыстро», после общественных обсуждений было много замечаний, и «практически все проблемные вопросы были устранены». Некоторые проблемы, по словам министра, «носили местечковый характер», и эти замечания не были приняты, поскольку «желания одного человека могли нанести вред интересам большинства». «Это не всех удовлетворило, и был подан иск на неправильное ведение общественных обсуждений. Суд мы выиграли. Замечаний по проведению общественных обсуждений нет»,— сказал министр (решение суда не вступило в законную силу, мотивировочная часть еще не готова, истцы — их 27 человек — заявили, что обязательно обжалуют решение в апелляционной инстанции.— “Ъ”).

Министр отметил, что суд не мешает утвердить генплан, а поскольку «практически все замечания учтены», то проводить новые общественные обсуждения нет необходимости, и это, по его словам, подтвердила и прокуратура.

Как ранее сообщал «Ъ», новый генплан Ульяновска по техзаданию минимущества готовил градостроительный институт «Красноярскгражданпроект» по госконтракту стоимостью 34 млн руб. 6 октября 2025 года мэрия известила, что ульяновцы «поддержали проекты». Между тем у архитекторов, юристов, депутатов и общественных активистов по проекту генплана изначально было большое количество претензий. Чиновники на претензии не реагировали. С жалобами на нарушения законодательства при проведении общественных обсуждений генплана граждане обращались в прокуратуру Ульяновской области и в Генпрокуратуру. В октябре прошлого года на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства депутаты заксобрания также раскритиковали итоги общественных обсуждений, указав, что жители города не могли добровольно голосовать за ликвидацию зеленых зон общего пользования и строительство на их месте жилкомплексов. С заявлением о недопустимости принятия проекта генплана в предложенном виде выступил и обком КПРФ, призвавший «приостановить процесс стремительного принятия генплана» и организовать полноценные публичные слушания. Перед Новым годом 27 жителей Ульяновска подали в суд коллективный иск к минимущества и горархитектуре Ульяновска о признании незаконными результатов общественных обсуждений в связи с выявленными нарушениями. В январе 2026 года стало известно, что прокуратура Ульяновской области, проанализировав проекты нового генплана и ПЗЗ Ульяновска, отказала в положительном заключении.

Как пояснил «Ъ» Олег Ягфаров, министерство учло замечания прокуратуры, по замечаниям защитников Шолмовского озера установлены прежде неправильные границы водного объекта, «учтены замечания и экозащитницы Наталии Лазаревой по зеленым зонам».

Между тем одной из главных проблем нового генплана, на которую обращала внимание общественность, было исчезновение из него зоны перспективного развития города на фоне нехватки участков под новую застройку. В итоге, по словам жителей Заволжья, новым генпланом под застройку МКД отдана треть сквера Антонова около «Авиастара», в то время как в восьмистах метрах от него пустуют и зарастают деревьями огромные поля (более 800 га), исключенные новым генпланом из зоны перспективного развития города. На запросы «Ъ» с просьбами сообщить позицию прокуратуры о ликвидации зоны развития города региональное надзорное ведомство не ответило. В четверг в беседе с «Ъ» Олег Ягфаров не смог объяснить причины такого решения министерства, но пообещал в дальнейшем рассмотреть проблему.

Закрывая обсуждение отчета министра, председатель градостроительного комитета Дмитрий Грачев также обратил внимание на проблему отсутствия земель для перспективного развития города: «Мы с вами умудрились земли, предназначенные для перспективного развития, отдать сначала в Чердаклинский муниципалитет, а потом они оказались в частной собственности. В итоге потом ищем по крохам участки под строительство. Как в фильме про Ивана Васильевича было сказано, “что ж вы земли-то государственные разбазариваете?”».

В беседе с «Ъ» Дмитрий Грачев сказал, что нерешенность ряда проблем генплана в дальнейшем может привести к новым акциям протеста населения.

Член региональной градостроительной комиссии депутат Денис Седов заметил «Ъ», что теперь, раз новый генплан уже подписан, придется снова детально его изучать и затем через градостроительную комиссию и комитеты заксобрания инициировать внесение изменений. Олег Ягфаров заметил, что считает это нормальной практикой — совершенствование генплана через внесение в него дальнейших фрагментарных изменений.

Впрочем, опрошенные «Ъ» общественные активисты в четверг заявили, что настаивают на повторных обсуждениях главного градостроительного документа, в связи с чем готовят обращения в прокуратуру региона и в Генпрокуратуру.

Андрей Васильев, Ульяновск