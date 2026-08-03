«Не любите депутатов? Вы просто не умеете с ними работать»
Депутат Госдумы Станислав Наумов — о лоббизме, навыках коммуникации и приобретенном опыте
Как сегодня можно трактовать в России понятие «лоббизм», что такое «табу на скамеечки», почему он не может «открутить голову» главе Магнитогорска Сергею Бердникову и насколько для депутатов верна поговорка про одного битого и двух небитых, в интервью „Ъ-Южный Урал“ рассказал заместитель председателя комитета по экономической политике Государственной думы РФ Станислав Наумов.
Станислав Наумов
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
— Станислав Александрович, вы проработали в Государственной думе пять лет…
— Быстро время пролетело. Десять сессий. Как 10 классов в школе.
— Чему научились за это время?
— Прежде всего — работать «в меньшинстве». Вообще, труд депутата, входящего во фракцию оппозиционной партии, требует навыков эквилибриста-иллюзиониста. Потому что, если нет положительного отзыва от правительства России на твой законопроект,— считай, что ты просто имитируешь деятельность или делаешь ее сизифовым трудом.
А у меня все-таки набралось за эту пятилетку два десятка законопроектов, на каждой сессии я вносил (в том числе с коллегами) хотя бы один законопроект, который потом в итоге и Совет Федерации одобрял, и президент России Владимир Владимирович Путин ставил свою подпись. И в итоге это превратилось в работающие законы.
Замечу, что у меня есть серьезный опыт работы в правительстве России — заместителем министра, статс-секретарем министерства, в обязанность которого входит внесение законопроектов в Госдуму. И в этом качестве доводилось вносить в наш парламент важные законопроекты, в том числе законы о торговле, о промышленной политике, об иностранных инвестициях в стратегические отрасли экономики.
Но режим этой работы все-таки был иным: за два года — два закона, грубо говоря. При этом никто не предъявлял мне претензии, как порой это делают по отношению к моим коллегам-депутатам, что, мол, бездельник, штаны протираешь да кнопки нажимаешь.
Другой вопрос, что моя нынешняя работа все-таки носит некий «оппозиционный» флер. Возможно, будучи в «Единой России», я бы смог больше сделать. Но понимание этого пришло лишь со временем.
— А в чем заключается эта разница между партиями?
— Приведу в пример реальный диалог с одним из членов правительства РФ, к которому я как-то пришел по важному поводу. Говорю: «Добрый день, я Станислав Наумов, заместитель председателя комитета по экономической политике». Мне в ответ: «Нет, вы Станислав Наумов, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР. Что вы хотели?» — «Надо пятый мост через Урал в Магнитогорске построить. Очень необходим городу. Дайте 10 млрд руб.». — «Вы человек замечательный, но публичный. Ведь как только мы выделим деньги, сразу же напишете об этом в своем канале. После чего ко мне придет такой же депутат от другой партии и спросит, почему я выделил денег на инициативу ЛДПР, а на инициативу от нашей партии отказался? И нам придется так со всеми партиями, и подписываться в итоге надо будет не на 10, а на 40–50 млрд руб. А были бы вы Станиславом Наумовым из „Единой России“, мы бы сделали все по-тихому, и вы бы сами ни о чем не рассказывали, потому что было бы кому рассказать и так. Но сделали бы».
Вот такие дела.
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
— Не секрет, что обыватели считают депутатов Госдумы своего рода лоббистами. И что именно лоббизм — ваше, как народного избранника, основное занятие. Вы только что описали процесс нынешнего лоббизма в Российской Федерации?
— Важное уточнение. Если депутат — от региона, то он лоббист прежде всего интересов этого региона. Так должно быть.
Что же до меня — ну, наверное, меня можно назвать лоббистом. Но в каком плане? Я пришел в Госдуму с позиции председателя Ассоциации фармпроизводителей России, в которой работал два ковидных года. И конечно, у меня были какие-то инициативы, законопроекты, направленные на развитие этой отрасли, которой я ничего плохого не сделаю. Но в данном случае я продвигаю в российском парламенте интересы отечественных производителей. Лоббист отечественных лекарств, препаратов, инсулинов, вакцин, жизненно важных для здоровья наших граждан. Наша страна, наши люди должны быть полностью обеспечены отечественными лекарствами, которые должны быть лучшими в мире.
Кроме того, я помогаю торговле, потому что есть опыт четырех лет работы в X5, грубо говоря, в «Пятерочке», и он тоже не прошел даром. При этом в нынешнем споре торговых сетей и маркетплейсов я скорее на стороне последних, потому что считаю, что они не должны ограничиваться, как когда-то ограничивались торговые сети.
А еще я лоббист отечественного роботостроения, робототехники, взаимодействую с консорциумом робототехники, стараюсь продвигать наших производителей, в выставках участвую. А еще помогаю, как могу, нашим креативным индустриям. Закон о креативной индустрии — это в том числе моих рук дело.
Так что да, я — лоббист, это факт. Но я не занимаюсь, грубо говоря, всем подряд. Есть законопроекты, по которым я, как и некоторые другие мои коллеги, прочитал пояснительную записку, и на этом все.
— А что по поводу интересов региона?
— Когда мы в самом начале работы этого созыва встречались с коллегами с губернатором Челябинской области Алексеем Леонидовичем Текслером, он поручил мне два вопроса: защита бюджетных интересов области (глава региона все-таки экономист, финансист, и у нас близкий опыт в работе на уровне заместителя министра в правительстве РФ) и развитие высшего образования, поскольку я состою в наблюдательном совете ЮУрГУ и МГТУ, интересы которых я старался продвигать, в том числе в части программы «Приоритет 2030».
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
— На практике в чем заключается, собственно, процесс лоббирования?
— Давайте пару устоявшихся мифов и стереотипов развею.
Во-первых, нет никакого, простите, подкупа или прочих подобных моментов и историй. Забудьте про это. Во-вторых, нет никакого «ты мне, я тебе».
Что требуется? Обладать знакомствами и быть убедительным в общении. Как? Апеллировать к ценностям и оперировать ценностными характеристиками. Говорить, условно, что, например, если не помочь магнитогорскому театру оперы и балета переехать в новое здание, то мир останется без новых гениальных теноров и скрипачей. И опять же, через три года у города 100-летний юбилей… При возможности всегда надо аккуратно, но апеллировать к авторитету главы государства. Страна у нас такая. Значит надо, если есть повод, говорить: «Президент поручил, а вы не делаете». Это, вообще-то, еще и парламентский контроль. Тоже лоббизм.
— То есть лоббизм в вашем понимание — это прежде всего коммуникация?
— Важный момент: надо не просто быть знакомым с тем, к кому ты приходишь за решением, и не только апеллировать к правильным ценностям, но еще и быть интересным тому человеку, с кем ты общаешься. Интересным, например, своим знанием, которого, возможно, нет у него. Это не просто коммуникация уровня «за пуговицу подержался на ПМЭФ на концерте Шнура». Это то, что я бы назвал «компетентной демократией». В этом смысле моя задача как депутата, как я ее вижу,— быть самым умным, самым интересным. В этом случае нормально разговаривают, например, заместители председателя правительства РФ, министры, от которых на практике в процессе принятия решений зависит очень много. Или руководители крупных компаний, госкорпораций, от которых порой зависит не меньше. И не только разговаривать, но и отвечать на письма, запросы и так далее.
Лоббизм — понятие многогранное, многоролевое. Когда я говорю, что я — лоббист, когда объясняю людям, за что я получаю в Государственной думе оклад в 400 тыс. руб. и считаю, что это нормальная зарплата для управленца, лоббиста такого уровня, то привожу в пример ситуации, при которых принимаемые нами, депутатами, законы в итоге приводят к созданию новых рабочих мест, к развитию новых перспективных отраслей, специальностей и так далее. А лоббизм — это связывание между собой механизмов, задействованных в процессе. И в таком плане Государственная дума — место уникальное.
— Чем именно?
— Во-первых, у тебя есть АТС-2, «вертушка». И красная такая справочная книжка. И пока все бегают по мессенджерам, ты можешь дозвониться до нужного тебе человека, и он возьмет трубку.
Во-вторых, я же каждый день хожу на работу. И это не вот та картинка, которую часто показывали по телеканалам, когда кто-то там в зале заседаний в носу ковыряет или в планшет смотрит. На деле к нам, в парламент, каждый день в правительственную ложу приходят чиновники уровня минимум замминистра. И они приходят к нам как к лицам, от которых зависит принятие решений. Законов.
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
— Обыватели думают, что все, что можно, нужно и требуется от депутата местного, локального уровня,— это, грубо говоря, поставить у подъезда скамеечку. А что можно и нужно просить и требовать обычным людям от депутата Государственной думы?
— У меня было пятилетнее табу на «скамеечки». Во время встреч с людьми в родном Магнитогорске я говорил: «У вас уже есть мэр и депутаты городского собрания. Должны же они чем-то заниматься».
А от депутатов Государственной думы прежде всего можно и нужно просить и требовать законов. Подпись президента на них. Потому что у меня, Станислава Наумова, есть прописанное в Конституции право законодательной инициативы, депутатский значок №266, и я могу вносить за своей подписью законопроекты.
И когда ко мне приходит избиратель и говорит: «Вот у меня такая-то беда, многодетная семья, я имею право получить квартиру, но пять лет не жила в Магнитогорске» — что я сделаю? Я не могу, простите, открутить голову главе города Сергею Бердникову, и сказать: «Ну-ка, дать квартиру быстро». Но я могу и вношу поправки, как именно трактовать пятилетний период по закону о поддержке многодетных семей. И если ваш муж на заработки вместе с вами уехал на севера и вынужден был сменить прописку, то как не лишиться имевшегося права.
Законодательство должно быть человечным. И просить, требовать от меня можно и нужно большей человечности наших законов. И поверьте, в итоге именно это люди и делают. Так что, если вы не любите депутатов,— может, вы просто не научились с ними работать?
Вообще, я за эти пять лет сильно изменился, общение с людьми повлияло. Даже по ночам мой мессенджер в соцсети жужжит. Со всей страны пишут, и часто едва ли не по любому поводу. Иногда даже приходится довольно жестко отвечать. Но если есть какая-то личная просьба в конкретной истории, если речь идет о помощи семьям тех, кто участвует в специальной военной операции (а доля тех, кто ждет своих сыновей, мужей, отцов, братьев, не самая легкая)… Конечно, берусь и делаю, что в моих силах.
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ
Что еще можно от меня потребовать? Нескольких вещей.
Во-первых, все-таки возврата к пониманию того, зачем была нужна пенсионная реформа. Это для многих базовый вопрос, у нас 40 с лишним миллионов человек живут без иных источников доходов, помимо пенсии. И тут трудно говорить: «Да ладно, чего вы там, повысили же пенсию на уровень инфляции». Нет. Этого очень мало. И я понимаю, что в следующем созыве нужно очень серьезно разговаривать с зампредом правительства Татьяной Алексеевной Голиковой, если она будет по-прежнему курировать эти вопросы. Потому что ну нельзя людей, пожилых людей держать в состоянии этих вот пресловутых МРОТа и прожиточного минимума.
Новое поколение надо сейчас настраивать на то, что, ребята, у нас вообще-то скоро будет налог на роботов. Потому что в ряде развитых стран, в той же Германии, уже ввели налог на роботов. А это означает, что у нас НДФЛ не будет.
— А власти региона? Они что могут и должны просить у депутатов Госдумы?
— Повторюсь, у меня и моих коллег есть по несколько приоритетов в своей работе, заданных губернатором. В свою очередь, мы координируем между собой свои усилия по защите интересов региона, наших предприятий.
Речь прежде всего о наших контактах с чиновниками правительства. Мы можем зайти туда, куда, возможно, не всегда могут наши коллеги в регионе.
И конечно, в этом смысле самое ценное, что есть у депутата,— его опыт. Тут как в старой поговорке про одного битого и двух небитых. Опытный депутат-лоббист — персона ценная. Таких на самом деле немного. Это я в том числе о своих коллегах-челябинцах, из разных партий. И про Дмитрия Вяткина, и про Валерия Гартунга, и про других. Остаться региону без такой поддержки — многое потерять.
Фото: Егор Ивлев / Коммерсантъ