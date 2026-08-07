Мясные гонки

После стремительного роста цен на говядину и подорожания куриного мяса негативный тренд затронул и свинину. Какие факторы повлияли на мясные цены и ждать ли нового витка подорожания этой осенью, выяснял «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

По данным «АБ-Центра» со ссылкой на собственные исследования и данные Росстата, больше всего на полках магазинов за год подорожала говядина — на 15,6%. Рост цен на куриное мясо был намного скромнее — на 7,3%. Однако только за месяц с 8 июня по 8 июля куриное мясо подорожало сразу на 5%. Оптовая цена в июле на тушку цыпленка-бройлера при этом подскочила на 26% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, на филе — на 32%. Свинина на полке дорожала медленнее всего — на 1,9% за год.

«На динамику цен повлиял рост издержек: удорожание кормов, энергоресурсов, логистики, ветеринарных препаратов, повышение зарплат в отрасли»,— отметил заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. «Так, например, цены на некоторые популярные группы антибиотиков для птицы по сравнению с прошлым годом выросли на 6–8%»,— добавил эксперт Международной академии технологических наук кандидат экономических наук Тимофей Мазурчук.

Еще один негативный фактор — существенное падение производства говядины и курицы.

По данным Росстата, в целом производство скота и птицы на убой за шесть месяцев составило 6,8 тыс. тонн — на 0,3% больше, чем за январь—июнь 2025, сообщает Национальный союз мясопереработчиков. Но прирост обеспечила только свинина — на 4,3% к 2025 году. При этом снижение производства птицы в июне только ускорилось, что создало дополнительное давление на мясной рынок.

Птица высокого полета

Основными драйверами роста цен на куриное мясо стали сокращение рыночного предложения и накопленное удорожание производства. «В 2025 году для организаций вырос налог на прибыль с 20% до 25%, что увеличило расходы на производство. Однако на отпускных ценах производителей это почти не отражалось, они росли заметно медленнее инфляции»,— говорит Тимофей Мазурчук. С начала этого года добавилось еще повышение НДС. В итоге среднюю рентабельность производителей мяса птицы в первом полугодии 2026 года эксперт оценивает примерно в 5–7% против 8–9% годом ранее.

При этом положение вертикально интегрированных холдингов, располагающих собственной кормовой базой, инкубаторами, переработкой и устойчивыми каналами сбыта, остается более стабильным. А вот для фермерских хозяйств ситуация очень непростая. «Это очень конкурентный рынок, перенасыщенный холдингами. Нам в целом трудно выходить на этот рынок со своей продукцией, да еще и пытаться окупить растущие расходы. Крупные производства за счет масштаба получают прибыль, у нас такой возможности нет. Фермерские птицеводческие хозяйства сейчас переживают сложный период»,— комментирует исполнительный директор ассоциации «Народный фермер» Станислав Санкеев.

Рост расходов при сдерживании цен на мясо курицы заставил ряд производителей сократить поголовье, а также уменьшить производство мяса. «После слабой ценовой конъюнктуры 2025 года часть предприятий уменьшили закладку инкубационного яйца, снизили загрузку площадок и отказались от расширения выпуска»,— прокомментировал господин Мазурчук.

Еще одна серьезная проблема — болезни животных. В начале 2026 года Россельхознадзор зафиксировал очаги высокопатогенного гриппа птиц в Краснодарском крае и Ростовской области, часть поголовья была уничтожена. В результате некоторые производители отказались от увеличения производства, выводя на рынок замороженные запасы.

На рост цены повлиял и сезонный фактор.

«Летом увеличивается спрос на охлажденное куриное мясо, продукцию для гриля/шашлыков и отдельные части тушки, которые в потреблении растут на 15–18% по сравнению с зимним периодом»,— комментирует господин Мазурчук. Однако на неделе с 20 по 26 июля Национальный союз мясопереработчиков отмечает снижение оптовых цен на куриное мясо. Стоимость тушки цыпленка-бройлера с рекордных 240 руб. за 1 кг неделей раньше уменьшилась до 232 руб. Цена на филе курицы также остановилась, хотя и на крайне высокой отметке — 430 руб. за 1 кг. В союзе этот факт объясняют остановкой двух крупных мясообрабатывающих предприятий: «Владимирский стандарт» и «Царицыно». Это высвободило часть куриного сырья, которое вышло в свободную продажу на рынок. Еще один фактор снижения цен на курицу — отказ от закупок дорогого филе. В итоге в ряде регионов на оптовом рынке курицы даже сложилась отрицательная динамика.

Однако эксперты считают, что заморозка цен не продлится долго. «Часть куриного сырья, которая ранее направлялась на собственную переработку, вышла в свободную продажу. Одновременно закупщики на фоне резкого повышения цен начали использовать ранее заготовленные запасы. На коротком отрезке времени совпали заготовленное предложение и пауза в спросе у потребителей. Но снижение цен за последнюю неделю пока не говорит о развороте рынка. До конца лета цены, вероятнее всего, будут двигаться волнообразно, с отдельными неделями снижения, но на более высоком уровне по сравнению с началом года и летом 2025 года»,— прогнозирует Тимофей Мазурчук.

В «Руспродсоюзе» при этом считают, что при стабилизации или росте производства птицы цены на нее могут замедлить рост или даже немного снизиться. Ключевой фактор, который будет определять ценовые тренды,— баланс спроса и предложения. При этом дефицита куриного мяса ожидать не стоит. По мнению экспертов рынка, производство сохраняет объем, достаточный для покрытия внутреннего потребления.

Говядина накопила проблемы

Рост цен на говядину эксперты также не считают внезапным явлением. «Это накопительный итог трендов, усиливавшихся в отрасли последние десять лет. Ключевая структурная причина — устойчивое сокращение поголовья крупного рогатого скота»,— считает генеральный директор Национального союза производителей говядины (НСПГ) Роман Костюк.

При этом сокращение поголовья идет как в фермерских хозяйствах, так и у крупнейших игроков рынка. По данным Росстата, на конец мая текущего года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 16,2 млн голов (на 4,1% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года). Из него коров — 7 млн (на 4,2% меньше).

«Производство говядины становится все менее рентабельным. От коровы за год вы получите в лучшем случае одного теленка и за копейки его продадите. Закупочные цены у нас намного ниже рыночных. Например, зимой мы продавали мясо за 630 руб. с НДС, сейчас — за 550 руб. А на рынке перекупы продают мякоть говядины в два раза дороже. При этом все расходы очень выросли. Поголовье свое я пока не сокращаю, но расширять производство в текущих условиях возможности нет»,— рассказал глава семейной животноводческой фермы Алексей Жданов.

«Средние и мелкие фермы теряют конкурентоспособность на фоне роста издержек и ценовых ножниц (розничные цены растут, а закупочные у фермеров стагнируют), что ведет к тихой распродаже стад»,— поясняет Роман Костюк.

Крупнейшие игроки, такие как «Мираторг», в свою очередь, сокращают мясное поголовье из-за расположения части мощностей в приграничных регионах и конкуренции с беспошлинным импортом из Бразилии. «В текущем году еще добавились волатильность курса валют и логистические сложности. Поскольку импорт закрывает значительную часть потребностей, трейдеры закладывают валютные риски в контракты, и любое ослабление рубля немедленно транслируется во внутренние цены. Кроме того, высокий спрос на племенной скот со стороны Казахстана, Узбекистана и Киргизии (где государство активно субсидирует отрасль) дополнительно вымывает поголовье с российского рынка»,— комментирует глава НСПГ.

В итоге снижения цен на говядину в текущем году производители и эксперты не ожидают.

Повышательный тренд сохранится, так как воспроизводственная база продолжает сокращаться, а импорт не стабилизирует рынок, а лишь добавляет ему волатильности, считает Роман Костюк.

«Длинный цикл производства говядины не позволяет быстро нарастить предложение при росте спроса. Это и поддерживает более высокие темпы роста цен на говядину по сравнению с курицей или свининой»,— добавил Дмитрий Леонов.

При этом о критическом дефиците продукции также говорить пока не приходится. У отрасли еще есть определенный запас прочности, а текущие разрывы латаются импортом (порядка 320 тыс. тонн ежегодно). Однако долгосрочные сигналы вызывают настороженность экспертов. «Сокращение маточного (репродуктивного) стада достигает 4% в год. Это мина замедленного действия: каждая забитая сегодня корова или телка — гарантия сырьевого голода на горизонте 2027–2030 годов. Биологический цикл скотоводства невозможно перезапустить указом или краткосрочной субсидией задним числом»,— комментирует господин Костюк.

Главной же угрозой для развития отрасли эксперты называют потерю инвестиционной привлекательности. Новые крупные проекты именно в мясном скотоводстве практически не фиксируются. «Логика инвестора проста: зачем вкладываться в долгий и рискованный цикл, если рынок заполняется дешевой импортной говядиной, а ритейл диктует закупочные цены, не делясь маржой с производителем? Если тренд не переломить, Россия рискует закрепить за собой статус страны, зависимой от импортного белка в этом сегменте»,— подытожил глава союза.

Свинина держит рынок

Оптовые цены на свинину в этом году снижались. При этом потребление свинины постепенно растет. По данным Национального союза свиноводов (НСС), с 2015 по 2025 год потребление этого мяса увеличилось на 34% (+1,8 млн тонн) и составило около 31 кг на человека в год. «Главная причина такого опережающего темпа роста потребления свинины — относительная стабильность цен как следствие ежегодного прироста производства на 5–10%. Все эти показатели стали рекордными за последние 30 лет»,— сообщил в своем ежегодном докладе генеральный директор НСС Юрий Ковалев.

Текущий год также не стал исключением. Темпы роста производства уже в первые четыре месяца оказались значительно выше прошлогодних значений. Эксперты связывают это с низкой базой первого полугодия 2025 года. Кроме того, производство выросло за счет повышенного убоя животных из приграничных регионов на фоне временного вывода из эксплуатации некоторых комплексов, говорится в докладе-презентации господина Ковалева. Рост продолжился и в следующие месяцы, хоть и в меньшей степени.

«За первое полугодие 2026 года производство свинины в сельхозорганизациях выросло на 4,3% год к году, и это увеличенное предложение давило на цену: свинина торговалась на 13–15% ниже прошлогодней стоимости»,— поясняет председатель правления Национального союза мясопереработчиков Юлия Панферова.

Но с конца весны картина изменилась. После роста оптовых цен на курицу начала дорожать и свинина. В конце мая цены на живых свиней в опте в Центральном федеральном округе прибавили около 24%, на полутуши — 19%, отдельные отрубы показали еще больший рост. «Здесь сошлись три фактора: сезонный спрос на гриль-ассортимент, попытка свиноводов отыграть низкую доходность первого полугодия (низкие цены при выросшей себестоимости) и, главное, переток спроса мясопереработчиков с подорожавшей птицы. При этом свинина все еще остается дешевле прошлогоднего уровня»,— отметила Юлия Панферова.

Таким образом, свинина в этом году фактически стала стабилизатором рынка мясопереработки.

Ее собственная себестоимость растет, и цены на полке вскоре могут начать повышаться вслед за оптовыми. Причем и на продукты переработки — колбасы, сосиски и прочую готовую продукцию, которая пока демонстрирует нулевую или крайне невысокую динамику роста в сравнении с прошлым годом.

«Там, где рецептура и нормативы позволяют, переработчики уже пересмотрели состав: заместили часть подорожавшего постного сырья птицы более доступной свининой, скорректировали долю жирного сырья. Но этот ресурс оптимизации цен уже исчерпан: где можно было поменять — поменяли. Также развивается рынок халяль, где свинину вообще нельзя использовать и приходится закупать более дорогое сырье»,— говорит госпожа Панферова.

Следующий шаг — рост цены на полке, который традиционно становится отражением подорожания сырья в опте с отставанием в два-три месяца. «Ритейлерам за счет длинных контрактов пока удается сдерживать цены на мясо и продукты переработки. Но уже осенью на полке отыграются и летний скачок оптовой цены на курицу, и подорожание сырья для мясопереработки»,— считает эксперт.

Юлия Житникова