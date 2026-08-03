Преступность не спугнула турпоток

Резонансное убийство россиян в Таиланде не снизило число бронирований. Об этом “Ъ FM” рассказали в профильных ассоциациях. Сегодня МИД королевства вслед за премьер-министром признал убийство двух россиян ударом по туристическому имиджу страны. Власти поручили усилить меры безопасности для путешественников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

30 июля полиция Таиланда задержала подозреваемых в преступлении. Два местных жителя признались, что хотели украсть у россиян мотоцикл. Но когда те оказали сопротивление, нападавшие застрелили брата и забили насмерть сестру. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун заявил, что «виновные понесут максимальное наказание». В Таиланде в том числе разрешена смертная казнь. Впрочем, ситуация вряд ли скажется на поездках россиян в страну, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Безопасность путешествий — это основной приоритет. И премьер-министр Таиланда, и министр иностранных дел страны уже сказали о тех мерах, которые предпринимаются для ее обеспечения. Если смотреть на фактические цифры, Таиланд за первые семь месяцев 2026 года посетило уже свыше 1,1 млн российских туристов. Полетные программы выполняются из 20 городов России, но наибольшей популярностью пользуются как раз чисто туристические места — Пхукет, Краби, Самуи и, естественно, Бангкок.

Мы пока не фиксируем на фоне негативной информации снижения динамики запросов, аннуляций путешествий. Наоборот, глубина бронирования сейчас показывает фактически увеличение, и на новогодние даты, и даже на 2027 год рост количества бронирований составляет плюс 33%.

Криминальные истории могут быть в любой стране мира. Конечно, они очень резонансно влияют на имидж страны.

Но, с другой стороны, мы опять-таки не видим какой-либо отрицательной динамики. Если смотреть на рейтинг популярности, Таиланд прочно входит в топ-3 направлений. Как раз реакция властей и меры безопасности стабилизируют в том числе и имиджевую составляющую».

“Ъ FM” направил запрос послу России в Таиланде и ждет ответа. Основных фигурантов дела следователи также связывают с гибелью тайской семьи из трех человек. Ассоциация туроператоров рекомендовала россиянам не уезжать далеко от курортных центров без гидов и всегда оставаться на связи. При этом, по данным АТОР, серьезные криминальные происшествия с туристами в королевстве происходят редко. И сейчас паники среди туристов и эмигрантов из России нет, говорит житель Бангкока Иван Шарапов:

«На самом деле ситуация, в целом, достаточно управляемая. Несмотря на всю ее трагичность, каких-то кардинальных изменений в перемещении турпотока между нашими странами, скорее, нет. Никаких серьезных массовых изменений планов у людей я не наблюдаю. Данное событие нашло одинаково большой сожаленческий отклик и в наших сердцах, россиян живущих здесь, и в сердцах тайских людей.

Очень многие знакомые люди мне говорят, что тайцы сами начинают заговаривать об этом происшествии, приносят свои извинения.

Конечно, для них это также очень знаковая трагедийная ситуация. Опять же, помимо двух наших погибших граждан, также погибла тайская семья. В настоящее время Королевская полиция Таиланда расширяет расследование после предположения о том, что главные подозреваемые могут быть причастны к большему количеству противоправных действий, в том числе и распространению наркотиков. В данный момент одним из приоритетных направлений работы полиции является усиление и ускорение расследования данного уголовного дела, после чего будут сделаны выводы об усилении мер безопасности в целом королевстве».

По данным базы Numbeo Crime Index, Таиланд занимает 100-е место в глобальном рейтинге стран по уровню преступности с индексом около 36,4 баллов и находится между Сербией и Непалом.

Ульяна Горелова